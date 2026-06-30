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Мүлікті сату: қазақстандықтарға жаңа ережелер түсіндірілді

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2026 жылдың 1 қаңтарынан бастап Қазақстанда жаңа Салық кодексі қолданысқа енді. Осыған байланысты мүлікті сату ережелері де өзгерді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Маңғыстау облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті 2026 жылғы 30 маусымда мүлік құнының өсуінен түсетін табысқа салық салудың жаңа ережелерін түсіндіріп берді.

Енді салық сатудың толық сомасынан емес, нақты пайдадан ғана төленеді. Бұл әділ салық салуға бағытталған маңызды өзгеріс.

Жылжымайтын мүлік: пәтерлер, үйлер, саяжайлар, гараждар, паркингтер

Негізгі ереже: салық тек пайдадан ғана төленеді

Ведомство атап өткендей, сату сомасының барлығы емес, тек сатып алу бағасы мен сату бағасының айырмасы салық салынады. Мысалы, пәтерді 20 млн теңгеге сатып алып, 25 млн теңгеге сатсаңыз – салық тек 5 млн теңгеден есептеледі.

Иелік ету мерзімі – негізгі фактор:

"Салықтан босату үшін жылжымайтын мүлік кемінде 2 жыл меншікте болуы керек (бұрынғы 1 жылдың орнына). Маңызды: бұл ереже тек 2026 жылдың 1 қаңтарынан бастап сатып алынған объектілерге қолданылады. Егер мүлік 2026 жылға дейін сатып алынған болса – бұрынғы ереже сақталады: 1 жылдан астам иеленген болса, салық төленбейді",- деп атап өтті ведомство.

2026 жылдан бастап салық ставкалары - прогрессивті:

Белгілі болғандай, базалық ставка 10% күйінде қалады, бірақ 8500 АЕК-тен (шамамен 36,7 млн теңге) асатын пайдаға асқан сомаға 15% ставкасы қолданылады.

Жоғарылатылған ставка тек шекті мөлшерден асқан сомадан есептеледі, мәміле бойынша жалпы пайдадан емес.

Мысал: 30 млн теңгеге сатып алып, 35 млн теңгеге сатсаңыз → пайда 5 млн теңге → салық 500 000 теңге (5 млн-нан 10%).

Көлік және басқа жылжымалы мүлік


"Мұнда ережелер басқаша. Көлікті сатқанда мүліктік табыс тіркеу күнінен сату күніне дейін 1 жылдан аз уақыт меншікте болған жағдайда туындайды. Ставка — сату мен сатып алу бағасының айырмасынан 10%",- деп түсіндірді Маңғыстау облысы бойынша МКД мамандары.

Көлікті 1 жылдан астам иеленіп отырсыз ба? Салық жоқ.

Декларация: ұмытпаңыз!

Сатушы 270.00 нысаны бойынша салық декларациясын сату жылынан кейінгі жылдың 15 қыркүйегіне дейін тапсыруға міндетті. Яғни, 2025 жылы сатсаңыз — тапсыру мерзімі 2026 жылдың 15 қыркүйегіне дейін.

Бұл ретте, шетелдіктер үшін жеке ережелер қарастырылған. Олар иелік ету мерзіміне қарамастан әрқашан 15% төлейді.

Бұған дейін салықшылар мобильді аударымдарды тексеруде екенін жазғанбыз.

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Ботагөз Ақиқат
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