Астана мен Алматыдағы ақша айырбас орындарындағы валюта бағамдары – 4 шілде
Сурет: Zakon.kz
Материалда ҚР Ұлттық Банкі жариялаған шетел валюталарының бағамдары, сондай-ақ Астана мен Алматыдағы ақша айырбас орындарындағы үш елдің валютасының (АҚШ доллары, евро, Ресей рублі) бағамдары көрсетілген, деп хабарлайды Zakon.kz.
2026 жылғы 4 шілдедегі жағдай бойынша ҚР Ұлттық Банкі бекіткен ресми валюта бағамдары: 1 АҚШ доллары – 472,17 теңге; евро – 540,82 теңге; Ресей рублі – 6,11 теңге; Қытай юаны – 69,62 теңге.
Уақытқа байланысты шетел валютасының бұл бағамдары өзгеріске ұшырауы мүмкін. Бұл арада сатып алып, сатушы тарап ретінде ақша айырбас орындары көрсетілгенін баса айта кетелік.
Астана
- АҚШ доллары: сатып алу - 472 теңге, сату - 479 теңге.
- Евро: сатып алу - 539,99 теңге, сату - 549,99 теңге.
- Рубль: сатып алу - 5,8 теңге, сату - 6,1 теңге.
Алматы
- АҚШ доллары: сатып алу - 473,75 теңге, сату - 475,87 теңге.
- Евро: сатып алу - 540,79 теңге, сату - 546,13 теңге.
- Рубль: сатып алу - 5,84 теңге, сату - 5,98 теңге.
Бұған дейін сайтымызда шілде айында теңгеге шаққанда доллар бағамы қандай болатынын айтқан экономистер болжамы жарияланған болатын.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript