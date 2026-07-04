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Қаржы

Астана мен Алматыдағы ақша айырбас орындарындағы валюта бағамдары – 4 шілде

Доллар, евро, рубль, Астана, Алматы, ақша айырбастау орындары, валюта бағамы, 4 шілде, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.07.2026 12:22 Сурет: Zakon.kz
Материалда ҚР Ұлттық Банкі жариялаған шетел валюталарының бағамдары, сондай-ақ Астана мен Алматыдағы ақша айырбас орындарындағы үш елдің валютасының (АҚШ доллары, евро, Ресей рублі) бағамдары көрсетілген, деп хабарлайды Zakon.kz.

2026 жылғы 4 шілдедегі жағдай бойынша ҚР Ұлттық Банкі бекіткен ресми валюта бағамдары: 1 АҚШ доллары – 472,17 теңге; евро – 540,82 теңге; Ресей рублі – 6,11 теңге; Қытай юаны – 69,62 теңге.

Уақытқа байланысты шетел валютасының бұл бағамдары өзгеріске ұшырауы мүмкін. Бұл арада сатып алып, сатушы тарап ретінде ақша айырбас орындары көрсетілгенін баса айта кетелік.

Астана

  • АҚШ доллары: сатып алу - 472 теңге, сату - 479 теңге.
  • Евро: сатып алу - 539,99 теңге, сату - 549,99 теңге.
  • Рубль: сатып алу - 5,8 теңге, сату - 6,1 теңге.

Алматы

  • АҚШ доллары: сатып алу - 473,75 теңге, сату - 475,87 теңге.
  • Евро: сатып алу - 540,79 теңге, сату - 546,13 теңге.
  • Рубль: сатып алу - 5,84 теңге, сату - 5,98 теңге.

Бұған дейін сайтымызда шілде айында теңгеге шаққанда доллар бағамы қандай болатынын айтқан экономистер болжамы жарияланған болатын.

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Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
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