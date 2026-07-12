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Астана мен Алматыдағы ақша айырбас орындарындағы валюта бағамдары – 12 шілде

Доллар, евро, рубль, Астана, Алматы, ақша айырбастау орындары, валюта бағамы, 12 шілде, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.07.2026 11:32 Сурет: Zakon.kz
Материалда ҚР Ұлттық Банкі жариялаған шетел валюталарының бағамдары, сондай-ақ Астана мен Алматыдағы ақша айырбас орындарындағы үш елдің валютасының (АҚШ доллары, евро, Ресей рублі) бағамдары көрсетілген, деп хабарлайды Zakon.kz.

2026 жылғы 12 шілдедегі жағдай бойынша ҚР Ұлттық Банкі бекіткен ресми валюта бағамдары: 1 АҚШ доллары – 468,17 теңге; евро – 536,40 теңге; Ресей рублі – 6,05 теңге; Қытай юаны – 68,47 теңге.

Уақытқа байланысты шетел валютасының бұл бағамдары өзгеріске ұшырауы мүмкін. Бұл арада сатып алып, сатушы тарап ретінде ақша айырбас орындары көрсетілгенін баса айта кетелік.

Астана

  • АҚШ доллары: сатып алу - 471,82 теңге, сату - 478,8 теңге.
  • Евро: сатып алу - 537 теңге, сату - 547 теңге.
  • Рубль: сатып алу - 5,8 теңге, сату - 6,1 теңге.

Алматы

  • АҚШ доллары: сатып алу - 471,87 теңге, сату - 474,92 теңге.
  • Евро: сатып алу - 541,32 теңге, сату - 547,06 теңге.
  • Рубль: сатып алу - 5,77 теңге, сату - 5,92 теңге.

Бұған дейін ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі 2003 жылдан бері қолданылып келе жатқан зейнетақы жинақтары бойынша мемлекеттік кепілдікті алып тастаушы нормаға қатысты түсініктеме берген болатын.

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Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
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