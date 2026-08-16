Астана мен Алматыдағы ақша айырбас орындарындағы валюта бағамдары – 16 тамыз
Сурет: Zakon.kz/Максим Золотухин
Материалда ҚР Ұлттық Банкі жариялаған шетел валюталарының бағамдары, сондай-ақ Астана мен Алматыдағы ақша айырбас орындарындағы үш елдің валютасының (АҚШ доллары, евро, Ресей рублі) бағамдары көрсетілген, деп хабарлайды Zakon.kz.
2026 жылғы 16 тамыздағы жағдай бойынша ҚР Ұлттық Банкі бекіткен ресми валюта бағамдары: 1 АҚШ доллары – 475,98 теңге; евро – 542,63 теңге; Ресей рублі – 6,1 теңге; Қытай юаны – 70,25 теңге.
Уақытқа байланысты шетел валютасының бұл бағамдары өзгеріске ұшырауы мүмкін. Бұл арада сатып алып, сатушы тарап ретінде ақша айырбас орындары көрсетілгенін баса айта кетелік.
Астана
- АҚШ доллары: сатып алу - 460,01 теңге, сату - 467 теңге.
- Евро: сатып алу - 530 теңге, сату - 540 теңге.
- Рубль: сатып алу - 5,17 теңге, сату - 5,47 теңге.
Алматы
- АҚШ доллары: сатып алу - 463,66 теңге, сату - 465,78 теңге.
- Евро: сатып алу - 532,77 теңге, сату - 537,95 теңге.
- Рубль: сатып алу - 5,23 теңге, сату - 5,39 теңге.
Бұған дейін белгілі экономист баспана саласындағы мемлекеттік саясатты сынап, ұсыныстың орнына сұранысты арттырып, бағаны өсіргенін айтқан болатын.
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