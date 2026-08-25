#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+21°
$
457.99
534.15
5.47
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+21°
$
457.99
534.15
5.47
Қаржы

25 тамыздағы саудада доллар сәл қымбаттап, рубль арзандады

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.08.2026 16:14 Фото: Zakon.kz
Қазақстан қор биржасында (KASE) 2026 жылғы 25 тамызда сағат 15:30-да шетел валюталары бойынша күндізгі сауда-саттық аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа сараланған бағамы 0,83 теңгеге көтеріліп, 458,48 теңгені құрады.

Ресей рублінің бағамы 0,09 теңгеге төмендеп, 5,41 теңге болды.

Күндізгі саудада Қытай юанінің бағамы 0,15 теңгеге қымбаттап, 68,21 теңгені құрады.

Ақша айырбастау орындарында доллар 458-460 теңгеден, еуро 529,1-534,5 теңгеден, рубль 5,20-5,35 теңгеден сатып алынып, сатылып жатыр.

25 тамызда халықаралық сауда-саттықта мұнайдың негізгі маркалары арзандады.

Сауда уақытына байланысты қазан айындағы фьючерстер барреліне 88,88-89,96 долларға дейін төмендеді.

WTI маркалы мұнайдың қыркүйек және қазан айларындағы фьючерстері барреліне шамамен 82,86 долларға дейін арзандады.

Таңертең Қазақстан Ұлттық банкі доллардың ресми бағамын 457,99 теңге, еуроны 534,15 теңге, рубльді 5,47 теңге деп белгіледі.

25 тамызда күннің бірінші жартысында Қазақстанның ақша айырбастау орындарында шетел валюталары қандай бағамен сатып алынып, сатылғанын осы жерден білуге болады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Алматинская ТЭЦ-2, Алматинская ТЭЦ 2, теплоэлектроцентраль, тепловая электростанция, электроэнергия, отопление, теплоснабжение, тепловая энергия
16:51, Бүгін
Жылыту маусымына дайындық: Қазақстанның екі өңірі кестеден қалып келеді
Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара
16:01, 06 тамыз 2026
6 тамыздағы саудада доллар тағы арзандады
Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара
16:04, 11 тамыз 2026
11 тамыздағы саудада доллар арзандап, рубль қымбаттады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Siol International Mountain Bike Challenge 2026
17:53, Бүгін
Казахстан выиграл три медали на международном турнире по маунтинбайку в Малайзии
Умар Нурмагомедов и Сонг Ядонг на битве взглядов
17:44, Бүгін
Нурмагомедов провёл битву взглядов с Ядонгом перед боем в Китае
Урмат Абдукаимов возглавил сборную Кыргызстана по футболу
17:24, Бүгін
Урмат Абдукаимов возглавил сборную Кыргызстана по футболу
Мария Холявко слева
17:07, Бүгін
Казахстанская шахматистка Мария Холявко выиграла "серебро" чемпионата Азии U20
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: