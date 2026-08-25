25 тамыздағы саудада доллар сәл қымбаттап, рубль арзандады
Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа сараланған бағамы 0,83 теңгеге көтеріліп, 458,48 теңгені құрады.
Ресей рублінің бағамы 0,09 теңгеге төмендеп, 5,41 теңге болды.
Күндізгі саудада Қытай юанінің бағамы 0,15 теңгеге қымбаттап, 68,21 теңгені құрады.
Ақша айырбастау орындарында доллар 458-460 теңгеден, еуро 529,1-534,5 теңгеден, рубль 5,20-5,35 теңгеден сатып алынып, сатылып жатыр.
25 тамызда халықаралық сауда-саттықта мұнайдың негізгі маркалары арзандады.
Сауда уақытына байланысты қазан айындағы фьючерстер барреліне 88,88-89,96 долларға дейін төмендеді.
WTI маркалы мұнайдың қыркүйек және қазан айларындағы фьючерстері барреліне шамамен 82,86 долларға дейін арзандады.
Таңертең Қазақстан Ұлттық банкі доллардың ресми бағамын 457,99 теңге, еуроны 534,15 теңге, рубльді 5,47 теңге деп белгіледі.
25 тамызда күннің бірінші жартысында Қазақстанның ақша айырбастау орындарында шетел валюталары қандай бағамен сатып алынып, сатылғанын осы жерден білуге болады.