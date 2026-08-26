1 қыркүйек қарсаңында пәтер жалдау қымбаттады: Алматы мен Астанадағы бағалар қандай
Жалдамалы пәтер қымбаттап жатыр, бірақ барлық қалада бірдей емес
Қазір Қазақстанда абаттандырылған тұрғын үйді жалдау ақысы орта есеппен шаршы метріне 5134 теңгені құрайды. Бір жыл ішінде бұл көрсеткіш 14,2%-ға өскен.
Ұлттық статистикасы бюросы ұсынған мәлімет бойынша, бір ай ішінде жалдау ақысының төмендеуі бірде-бір қалада тіркелмеген. Төрт қалада – Ақтөбе, Қарағанды, Петропавл және Таразда – көрсеткіш маусым айындағы деңгейде қалған. Түркістанда да өсім байқалмаған.
Шілде айында жалдау ақысы Астанада – 2,7%-ға өскен. Көкшетауда көрсеткіш 1,5%-ға, Алматыда 1,4%-ға артқан. Ақтау мен Оралда өсім 1,1%-ды құрады. Қалған қалаларда айлық өсім 1%-дан төмен болған.
Қалалар арасындағы баға айырмашылығы да айтарлықтай. Шілдеде жалдау ақысының ең жоғары орташа көрсеткіші Алматыда – шаршы метріне 5961 теңге, Астанада – 5796 теңге болды. Одан кейін Қарағанды – 4971 теңге және Петропавл – 4688 теңге.
Ең төменгі баға Таразда – 2515 теңге, Түркістанда – 2767 теңге, Қостанайда – 3230 теңге, Ақтөбеде – 3330 теңге және Қызылордада – 3344 теңге деңгейінде тіркелді.
Алматыдағы қолайлы аудандарда пәтер бағасы 300 мың теңгеге дейін
Қазақстандағы ең ірі екі тұрғын үй нарығы – Алматы мен Астана пәтерлеріне шолу жасалды.
Алматыда орталыққа және ірі жоғары оқу орындарына жақын оңтүстік аудандардағы бір бөлмелі пәтерлердің бағасы көбіне айына 230-300 мың теңге аралығында.
Мысалы, Бостандық ауданындағы ауданы 50 шаршы метр пәтер 230 мың теңгеге ұсынылған. 250 мың теңгеге "Алатау" метро станциясының жанынан 41 шаршы метрлік пәтер табуға болады. Алмалы ауданындағы орталыққа жақынырақ орналасқан 45 шаршы метрлік пәтердің бағасы – 280 мың теңге. Әл-Фараби даңғылындағы 42 шаршы метрлік бір бөлмелі пәтер айына 300 мың теңге тұрады.
Бұл ұсыныстардың орналасқан жері студенттер үшін маңызды. Алматыдағы бірнеше ірі жоғары оқу орны қаланың орталық және оңтүстік бөлігінде орналасқан. Олардың қатарында Satbayev University, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті және әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті бар.
Сондықтан студент үшін Алматыдағы пәтер ақысына күн сайын оқу орнына жетуге кететін уақыт пен жол шығынын да қосуға тура келеді.
Мысалы, Түрксіб ауданында 40 шаршы метрлік бір бөлмелі пәтерді 170 мың теңгеге жалдауға болады. Алайда ол жерден қала орталығына қоғамдық көлікпен жетуге шамамен бір сағат уақыт кетуі мүмкін.
Сондықтан кей жағдайда қымбатырақ пәтердің тиімділігі оның ауданына немесе жөндеуіне емес, орналасқан жеріне байланысты болады.
Астанада шеткері аудандар арзанырақ, университеттер маңында қымбат
Астанада да жалдау бағасы орналасқан ауданға қарай айтарлықтай өзгереді.
Бір бөлмелі пәтерлердің 150-180 мың теңгелік нұсқалары негізінен университеттер шоғырланған аудандардан алыста орналасқан. Ал қаланың орталығы мен сол жағалауында баға көбіне 220-300 мың теңгеге дейін жетеді.
Қарастырылған ұсыныстар ішіндегі ең арзан нұсқа – Нұра ауданындағы ауданы 38 шаршы метр пәтер. Оның жалдау ақысы 150 мың теңге. Бұл – елорданың солтүстік-батысындағы шеткері тұрғын үй аумағы. Бағасы орталық аудандарға қарағанда төмен болғанымен, мысалы, Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінде оқитын студент үшін күн сайын қатынау көп уақыт алуы мүмкін.
Сарыарқа ауданындағы пәтерлердің бірі 240 мың теңгеге ұсынылады. Бұл қаланың қалыптасқан орталық бөліктерінің бірі әрі университеттерге, соның ішінде медицина университетіне жақынырақ.
EXPO ауданында да шамамен 250 мың теңгелік пәтерлер бар.
Осылайша, бюджеті 150-180 мың теңге болса, баспананы қаланың шеткері аудандарынан іздеуге тура келеді. 220 мың теңге шамасындағы бюджет орталыққа жақынырақ аудандардан пәтер қарауға мүмкіндік береді. Ал 250 мың теңге және одан жоғары сомаға елорданың сол жағалауы мен EXPO маңынан көбірек нұсқа табылады.
Пәтер таңдағанда тек бағасына қарамаған жөн
1 қыркүйек қарсаңында пәтер іздегенде ең арзан немесе университетке ең жақын нұсқаны таңдау міндетті емес.
Бірнеше ондаған мың теңге айырмашылық кей жағдайда өзін ақтауы мүмкін. Мәселен, қымбатырақ пәтерден оқу орнына жарты сағатта жетуге болса, арзанырақ ауданда тұрып, жолға күн сайын бірнеше сағат жұмсауға тура келуі мүмкін.
Сондықтан жалға алушының алдында екі таңдау бар: орналасқан жері үшін артық төлеу немесе уақытпен "төлеу". Осы тұрғыдан алғанда, пәтердің қашықтығы оның нақты құнының бір бөлігіне айналады.