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Қаржы

Астана Милан мен Монакодан озып, әлемдегі қаржы орталықтары рейтингінде 57-орынға көтерілді

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Әлемдегі қаржы орталықтарының күш картасы қарқынды өзгеріп жатыр: Азия мен Таяу Шығыстағы қалалар өз позицияларын күшейтсе, Қазақстан да бұл үдерісте елеулі орынға ие болды. Астана мен Алматының қазіргі рейтингі қандай екенін Zakon.kz анықтады.

Global Financial Centres Index (GFCI) — қаржы орталықтарының халықаралық рейтингі. Оны британдық Z/Yen Group талдау орталығы мен Қытайдың China Development Institute ұйымы 20 жылдан бері жылына екі рет жариялап келеді. Рейтингте әлемнің әртүрлі қалалары мен өңірлерінде қаржы бизнесін жүргізуге қолайлы жағдайлар бағаланады. Олардың қатарында іскерлік орта, инфрақұрылым, қаржы секторының дамуы, адами капитал және іскерлік бедел бар.

GFCI-дің 40-шы шығарылымында 139 қаржы орталығы зерттеліп, оның 117-сі негізгі рейтингке енді.

Астана сегіз сатыға көтерілді

Қазақстанның астанасы Global Financial Centres Index (GFCI) рейтингінің 40-шы шығарылымында 57-орынға жайғасты. Осылайша, жарты жыл ішінде 65-орыннан сегіз сатыға көтерілді. Қаланың рейтингі 684 балдан 702 балға өсті.

Астана Шығыс Еуропа мен Орталық Азиядағы қаржы орталықтары арасында көшбасшылық орнын сақтап қалды.

Одан кейін Кипр мен Варшава орналасқан. Аймақтағы 14 орталықтың тоғызы рейтингтегі позициясын жақсартқан.

Астананың өсімі өңірдегі ең елеулі нәтижелердің біріне айналды. Әлемдік рейтингте қала сегіз сатыға және 18 балға көтеріліп, Кувейт, Монако және Дубайды басып озды.

Алайда бұдан да маңызды көрсеткіш бар.

"Астана зерттеу қатысушыларының пікірінше, алдағы екі-үш жылда ең маңызды қаржы орталықтарының қатарына енуі мүмкін 15 орталықтың тізіміне кірді", — делінген GFCI 40 есебінде.

Бұл сауалнамада Қазақстанның бас қаласы 45 рет аталған. Бұл көрсеткіш бойынша Сингапур, Касабланка, Абу-Даби, Сеул, Эр-Рияд, Гонконг, Шанхай және Шэньчжэнь сияқты қалалар жоғары нәтиже көрсетті.

Алматы Астанадан кейін тұр

Алматы 92-орынға жайғасты. Алдыңғы рейтингте қала 99-орында болған. Алматының рейтингі 650 балдан 653 балға өсті, яғни небәрі үш балға артқан.

Есеп авторлары Алматы позициясының өзгеруі қаланың өз көрсеткіштерінің динамикасымен ғана емес, басқа қаржы орталықтарының орын ауысуымен де байланысты екенін атап өтті.

Рейтингте Алматы Лихтенштейн, Кейптаун және Тель-Авивпен қатар орналасқан.

Астана финтех саласында да Алматыдан алда. Бұл бағытта елорда 665 балмен 51-орынға ие болды. Алдыңғы рейтингте Астана 673 балмен 55-орында болған. Алматы 646 балмен 70-орынға жайғасты. Бір жыл бұрын қала 651 балмен 71-орында болған. Осылайша, жарты жыл ішінде Алматы бір сатыға көтерілгенімен, бес балл жоғалтқан.

FinTech рейтингінде Стамбұл мен Таллин бірден 27 сатыға, Атланта 25 сатыға, Кипр 24 сатыға, ал Осло 20 сатыға көтерілген.

Азия мен Таяу Шығыс көш бастап келеді

Әлемдік рейтингтің жоғарғы бөлігіндегі өзгерістер негізінен Азия қаржы орталықтарының есебінен болып отыр.

Бірінші орында 761 балмен Нью-Йорк қалды. Екінші орында — 757 балмен Лондон, үшінші орында — 756 балмен Гонконг, төртінші орында — 755 балмен Сингапур.

Шанхай алтыншы орыннан бесінші орынға көтерілді. Токио одан да айтарлықтай өсім көрсетіп, оныншы орыннан алтыншы орынға шықты. Сеул сегізінші орыннан жетіншіге, Шэньчжэнь тоғызыншы орыннан сегізіншіге көтерілді.

Дубай жетінші орыннан тоғызыншыға төмендеді. Ал Цюрих 11-орыннан 10-орынға көтеріліп, Сан-Францисконы үздік ондықтан ығыстырды.

Осылайша, Азия-Тынық мұхиты өңірінің алты қаржы орталығы әлемнің үздік ондығына енді.

Мамандар қаржы орталықтары үшін нені маңызды деп санайды?

GFCI авторлары зерттеу қатысушыларынан қаржы орталықтары алдағы бес жылда қандай бағыттарға басымдық беруі керектігін сұраған.

Ең жиі аталған төрт бағыт:

  • Бұлтты технологиялар, деректерді беру және киберқауіптерге төзімділікті қоса алғанда, цифрлық инфрақұрылымға инвестиция салу;
  • FinTech компаниялары мен цифрлық активтер саласындағы бизнесті тарту;
  • Ақшаны жылыстатуға және қаржылық қылмыстарға қарсы күрес тетіктерін күшейту;
  • Капитал нарықтарын тереңдету.

FinTech үшін бәсекелестік ортаны бағалау кезінде зерттеу қатысушылары инновациялар мен қаржыландыруға қолжетімділікті ынталандыратын экожүйенің немесе кластердің болуын, білікті мамандарды, реттеуші ортаны және АКТ инфрақұрылымын — байланыс желілері, деректер орталықтары мен цифрлық жүйелерді атап өтті.

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Гүлай Ашекова
Журналист
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15:30, Бүгін
Астана Милан мен Монакодан озып, әлемдегі қаржы орталықтары рейтингінде 57-орынға көтерілді
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