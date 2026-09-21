21 қыркүйектегі сауда-саттықта доллар бағамы өсуін жалғастырды
Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа сараланған бағамы тағы 1,36 теңгеге өсіп, 448,44 теңгені құрады.
Ресей рублінің бағамы 0,02 теңгеге көтеріліп, 5,32 теңгеге жетті.
Қытай юанінің бағамы күндізгі сауда-саттықта 0,29 теңгеге қымбаттап, 66,92 теңгені құрады.
Ақша айырбастау орындарында доллар 447,2-449,2 теңгеден, еуро 510,2-515,3 теңгеден, рубль 5-5,12 теңгеден сатып алынып, сатылып жатыр.
21 қыркүйекте әлемдік биржаларда мұнай бағасы ең төменгі деңгейге түсті.
Қараша айында жеткізілетін Brent маркалы мұнай фьючерстері барреліне 102,09 доллардан саудаланды. Бұл – 10 қыркүйектен бергі ең төменгі баға. Жұма күнгі көрсеткішпен салыстырғанда мұнай 1,71%-ға арзандады.
Америкалық WTI мұнайының бағасы 1,96%-ға төмендеп, барреліне 98,33 долларды құрады.
Таңертең Ұлттық банк доллардың ресми бағамын 446,56 теңге, еуроны 512,34 теңге, рубльді 5,3 теңге деңгейінде белгіледі.
Қазақстандағы ақша айырбастау орындарында 21 қыркүйектің бірінші жартысында шетел валютасы қандай бағамен сатып алынып, сатылғанын мына жерден көруге болады.