Астана мен Алматыдағы ақша айырбас орындарындағы валюта бағамы - 4 қазан
Сурет: freepik
Материалда ҚР Ұлттық Банкі жариялаған шетел валюталарының бағамдары, сондай-ақ Астана мен Алматыдағы ақша айырбас орындарындағы үш елдің валютасының (АҚШ доллары, евро, Ресей рублі) бағамдары көрсетілген, деп хабарлайды Zakon.kz.
2026 жылғы 4 қазандағы жағдай бойынша ҚР Ұлттық Банкі бекіткен ресми валюта бағамдары: 1 АҚШ доллары – 447,73 теңге; евро – 502,98 теңге; Ресей рублі – 5,35 теңге; Қытай юаны – 66,78 теңге.
Уақытқа байланысты шетел валютасының бұл бағамдары өзгеріске ұшырауы мүмкін. Бұл арада сатып алып, сатушы тарап ретінде ақша айырбас орындары көрсетілгенін баса айта кетелік.
Астана
- АҚШ доллары: сатып алу - 445 теңге, сату - 452 теңге.
- Евро: сатып алу - 501,97 теңге, сату - 511,97 теңге.
- Рубль: сатып алу - 5,14 теңге, сату - 5,34 теңге.
Алматы
- АҚШ доллары: сатып алу - 449,4 теңге, сату - 451,81 теңге.
- Евро: сатып алу - 503,86 теңге, сату - 508,71 теңге.
- Рубль: сатып алу - 5,08 теңге, сату - 5,21 теңге.
Бұған дейін Алматыда банк борышкеріне қатысты жеке сот орындаушысына өкілеттіктерін теріс пайдаланғаны үшін үкім шыққаны хабарланған.
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