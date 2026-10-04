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Қаржы

Астана мен Алматыдағы ақша айырбас орындарындағы валюта бағамы - 4 қазан

Доллар, евро, рубль, Астана, Алматы, ақша айырбастау орындары, валюта бағамы, 4 қазан, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.10.2026 11:30 Сурет: freepik
Материалда ҚР Ұлттық Банкі жариялаған шетел валюталарының бағамдары, сондай-ақ Астана мен Алматыдағы ақша айырбас орындарындағы үш елдің валютасының (АҚШ доллары, евро, Ресей рублі) бағамдары көрсетілген, деп хабарлайды Zakon.kz.

2026 жылғы 4 қазандағы жағдай бойынша ҚР Ұлттық Банкі бекіткен ресми валюта бағамдары: 1 АҚШ доллары – 447,73 теңге; евро – 502,98 теңге; Ресей рублі – 5,35 теңге; Қытай юаны – 66,78 теңге.

Уақытқа байланысты шетел валютасының бұл бағамдары өзгеріске ұшырауы мүмкін. Бұл арада сатып алып, сатушы тарап ретінде ақша айырбас орындары көрсетілгенін баса айта кетелік.

Астана

  • АҚШ доллары: сатып алу - 445 теңге, сату - 452 теңге.
  • Евро: сатып алу - 501,97 теңге, сату - 511,97 теңге.
  • Рубль: сатып алу - 5,14 теңге, сату - 5,34 теңге.

Алматы

  • АҚШ доллары: сатып алу - 449,4 теңге, сату - 451,81 теңге.
  • Евро: сатып алу - 503,86 теңге, сату - 508,71 теңге.
  • Рубль: сатып алу - 5,08 теңге, сату - 5,21 теңге.

Бұған дейін Алматыда банк борышкеріне қатысты жеке сот орындаушысына өкілеттіктерін теріс пайдаланғаны үшін үкім шыққаны хабарланған.

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Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
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