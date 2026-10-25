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Астана мен Алматыдағы ақша айырбас орындарындағы валюта бағамы - 25 қазан

Валюта бағамы, Астана, Алматы, ақша айырбас орындары, 25 қазан, доллар, евро, рубль, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.10.2026 11:51 Сурет: freepik
Материалда ҚР Ұлттық Банкі жариялаған шетел валюталарының бағамдары, сондай-ақ Астана мен Алматыдағы ақша айырбас орындарындағы үш елдің валютасының (АҚШ доллары, евро, Ресей рублі) бағамдары көрсетілген, деп хабарлайды Zakon.kz.

2026 жылғы 25 қазандағы жағдай бойынша ҚР Ұлттық Банкі бекіткен ресми валюта бағамдары: 1 АҚШ доллары – 452,11 теңге; евро – 506,55 теңге; Ресей рублі – 5,6 теңге; Қытай юаны – 67,42 теңге.

Уақытқа байланысты шетел валютасының бұл бағамдары өзгеріске ұшырауы мүмкін. Бұл арада сатып алып, сатушы тарап ретінде ақша айырбас орындары көрсетілгенін баса айта кетелік.

Астана

  • АҚШ доллары: сатып алу - 450 теңге, сату - 457 теңге.
  • Евро: сатып алу - 504 теңге, сату - 514 теңге.
  • Рубль: сатып алу - 5,4 теңге, сату - 5,6 теңге.

Алматы

  • АҚШ доллары: сатып алу - 451,36 теңге, сату - 453,59 теңге.
  • Евро: сатып алу - 505,26 теңге, сату - 510,13 теңге.
  • Рубль: сатып алу - 5,37 теңге, сату - 5,49 теңге.

Бұған дейін сарапшылар 2027 жылы 1 АҚШ доллары бағамы қанша болатынын айтып, өз болжамдарымен бөліскен.

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Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
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