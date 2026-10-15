Сарапшылар 2027 жылы 1 АҚШ доллары қанша тұратынын айтты
Сурет: freepik
Ұлттық Банк жүргізген макроэкономикалық сауалнамаға қатысушылардың болжамынша, 2027 жылы 1 АҚШ долларының орташа бағамы 499,6 теңгені құрайды. Ал тамыз айына қарай бағам әлдеқайда жоғары болады: 516,2 теңге, деп хабарлайды Zakon.kz.
Сауалнама нәтижелеріне сүйенсек, 2026 жылдағы 1 АҚШ долларының орташа жылдық бағамын сарапшылар 490 теңгеден 479 теңгеге дейін төмендеткен.
Ал 2028 жылға қарайғы бағам алдыңғы болжаммен салыстырғанда 562,2 теңгеден 527,1 теңгеге дейін төмендеген. Ең айтарлықтай өзгеріс дәл осы ұзақмерзімді кезеңде байқалады: айырмашылық 35,1 теңгені құрайды.
"Бұл көрсеткіштердің барлығы тиісті жылдық орташа бағамға жатады. Бұл желтоқсанның соңында немесе белгіленген күні доллар дәл осындай бағада болады дегенді білдірмейді. Қазан айындағы сауалнамаға кәсіби нарық қатысушылары, зерттеу институттары, халықаралық ұйымдар мен рейтингтік агенттіктерді қоса алғанда, 14 ұйым қатысты. Макроэкономикалық сауалнама Ұлттық Банктің болжамдарын камтымайды", деп ескертеді реттеуші орган.
Бұған дейін Халықаралық валюта қорының (ХВҚ) қазан айында жарияланған World Economic Outlook баяндамасында келтірілген болжаммен бөліскен болатынбыз.
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