Несиесін төлемей жүрген Қостанай тұрғыны қос көлігінен айырылды
Іс материалдарына сәйкес, банк пен жауапкер арасында банктік қарыз шарттары жасалған. Аталған шарттар бойынша банк әрқайсысының құны 6 миллион теңгеден асатын екі көлік құралын сатып алуға несие берген. 2021 және 2022 жылдары шығарылған Chevrolet маркалы автокөліктер несие бойынша міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз ететін кепіл ретінде рәсімделген.
Жауапкер өз міндеттемелерін уақтылы орындамай, берешекті өтей алмаған. Банк автокөліктерді кепілге беруді талап еткен, алайда аталған талаптар жауапсыз қалған.
Сот отырысында жауапкер берешегін мойындап, оны өтеу үшін қосымша уақыт беруді сұраған. Алайда сот бұл өтінішті қанағаттандырмады, себебі мұндай шаралар сот талқылауына дейін келісілген болуы тиіс.
Нәтижесінде сот талап қою талаптарын қанағаттандыру туралы шешім шығарды: жауапкер өз иелігіндегі автокөліктерді банкке кепілге беруге міндеттелді.
Бұған дейін Жетісу облысында пайда табу үшін банк картасын алаяқтарға берген азамат сотталғаны хабарланған.