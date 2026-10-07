#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+12°
$
447.14
500.35
5.24
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+12°
$
447.14
500.35
5.24
Қаржы

Несиесін төлемей жүрген Қостанай тұрғыны қос көлігінен айырылды

Көлік, Қостанай, несие, банк, берешек, сот үкімі, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.10.2026 19:46 Сурет: pixabay
Қостанайда сот борышкерді несиелік міндеттемелерін орындамағаны үшін жалпы құны 12 млн теңгеден асатын кепілде тұрған қос автокөлікті банкке беруге міндеттеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Іс материалдарына сәйкес, банк пен жауапкер арасында банктік қарыз шарттары жасалған. Аталған шарттар бойынша банк әрқайсысының құны 6 миллион теңгеден асатын екі көлік құралын сатып алуға несие берген. 2021 және 2022 жылдары шығарылған Chevrolet маркалы автокөліктер несие бойынша міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз ететін кепіл ретінде рәсімделген.

Жауапкер өз міндеттемелерін уақтылы орындамай, берешекті өтей алмаған. Банк автокөліктерді кепілге беруді талап еткен, алайда аталған талаптар жауапсыз қалған.

Сот отырысында жауапкер берешегін мойындап, оны өтеу үшін қосымша уақыт беруді сұраған. Алайда сот бұл өтінішті қанағаттандырмады, себебі мұндай шаралар сот талқылауына дейін келісілген болуы тиіс.

Нәтижесінде сот талап қою талаптарын қанағаттандыру туралы шешім шығарды: жауапкер өз иелігіндегі автокөліктерді банкке кепілге беруге міндеттелді.

Бұған дейін Жетісу облысында пайда табу үшін банк картасын алаяқтарға берген азамат сотталғаны хабарланған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
Оқи отырыңыз
Полиция, Өскемен, алимент, көлік, айып тұрағы
19:52, 01 сәуір 2026
Алимент төлемей жүрген өскемендік көлігінен айырылды
Көлік, айып тұрағы, Абай облысы, Семей, борышкер, қарыз
20:42, 19 қараша 2025
Төлемей жүрген қарызы 8 млн теңгеден асқан семейлік көлігінен айырылды
Жер қойнауын пайдаланушылар, жер телімі, мемлекетке қайтару, Шымкент
19:37, 13 желтоқсан 2023
Шымкентте жер қойнауын пайдаланушылар құны 1 млрд теңгеден асатын жер телімінен айырылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: НОК РК
20:31, Бүгін
Появилось видео схватки Жубаназара за "бронзу" ЧМ-2026 по дзюдо в Баку
Фото: Ktf.kz
20:02, Бүгін
Жибек Куламбаева пробилась в четвертьфинал парного турнира в Турции
Фото: НОК РК
19:37, Бүгін
Абылайхан Жубаназар проиграл схватку за "бронзу" ЧМ-2026 по дзюдо в Баку
Будем надеяться, что он не получил травму
19:14, Бүгін
UWW опубликовал заявку казахстанских "классиков" на ЧМ в Астане без Султангали и Жадыраева
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: