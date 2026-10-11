#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+19°
$
453.93
508.72
5.35
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+19°
$
453.93
508.72
5.35
Қаржы

"Яндекс" сервисінде туындаған ақаулардан кейін такси бағасы шарықтап кетті

Такси, Яндекс, ақау, inDrive, баға, қымбатшылық, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.10.2026 17:46 Сурет: pexels
"Яндекс" сервисінде туындаған ақаулардан кейін inDrive-тегі таксидің құны шарықтап шыға келген. Кейбір қолданушылардың айтуынша, баға үш есеге өскен. Компанияның негізін қалаушы Арсен Томский де бұл ретте түсініктеме беруге мәжбүр болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Threads желісін қолданушылар "Яндекс Go"сервисі жұмысын тоқтатқаннан кейін 11 қазанда таңертең inDrive арқылы көрсетілетін такси құнының күрт артқанын хабарлайды. Астана тұрғындарының бірі "егер бұрын өзі жүріп жүрген жолға 900 теңге төлеп жүрген болса, қазір бұл ретте 2,6 мың теңгеге шығындануына тура келгенін" айтады.

Аталған компанияның негізін қалаушы Арсен Томский таңертеңнен бері Қазақстандағы inDrive сервисінде жолаушылар мен тапсырыстардың күрт өсімі байқалып отырғанын, бұл сұраныс пен ұсыныс тепе-теңдігінің бұзылуына әкеліп соқтырғанын мойындады.

"Команданың күш-жігерінің арқасында соңғы жылдары сервис жолаушылардан 97,5% сапарға бес жұлдыз алатын деңгейге жетті және біз бұл деңгейді сақтап қалғымыз келеді. Көбірек жүргізуші тарту үшін нарықтағы онсыз да ең төмен комиссияны міндетті салықтарды жабуға қажетті минимумға дейін төмендеттік. Бүгін бағаның шамадан тыс өсімін тежеу үшін саудаласу диапазонын қосымша шектейтін боламыз", деп жазды ол Тhreads-тағы парақшасында.

Бұған дейін Яндекс Go сервисінде ақаулар туындағаны хабарланған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
Оқи отырыңыз
Арсен Томский, қазақ қызы, үйлену, Түркия, Камила Лұқпанова
15:30, 16 тамыз 2026
Миллионер Арсен Томский қазақ қызына үйленді
Михаил Шайдоров Арсен Томскийдің тойында қонақ болды
11:52, 17 тамыз 2026
Михаил Шайдоров Арсен Томскийдің тойында қонақ болды
Такси, таксист, таксисты, водитель, водители, водитель такси, водители такси, таксопарк
09:45, 29 сәуір 2025
Яндекс Такси бағасын құрудағы тәуекелдер анықталды: қазақстандықтарды қандай өзгерістер күтіп тұр
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Александр Бублик на &quot;Мастерсе&quot; в Шанхае
18:01, Бүгін
Александр Бублик вышел в четвёртый круг "Мастерса" в Шанхае
"Каспий" и "Алтай" сыграли вничью
17:57, Бүгін
"Каспий" обыграл "Алтай" в матче КПЛ
Мария Севостьянова заняла третье место на Гран-при в Париже
17:25, Бүгін
Казахстанка Мария Севостьянова стала бронзовым призёром Гран-при по таеквондо в Париже
Максим Самородов в матче за сборную Казахстана
17:08, Бүгін
Черчесов: Не знаю, по какой причине Самородову дали сыграть в сборной РК с травмой
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: