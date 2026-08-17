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Мәдениет және шоу-бизнес

Михаил Шайдоров Арсен Томскийдің тойында қонақ болды

Михаил Шайдоров Арсен Томскийдің тойында қонақ болды, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.08.2026 11:52 Сурет: Instagram/mikhail_shaidorov
Қазақстандық Олимпиада чемпионы Михаил Шайдоров inDrive компаниясының негізін қалаушы Арсен Томский мен Орал қаласының тумасы Камила Лукпанованың тойына қонақ болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

2026 жылғы 16 тамызда мәнерлеп сырғанаушы Босфор жағалауындағы Ыстамбұлда өткен той салтанатынан үзіндіні Instagram парақшасында бөлісті.

той, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.08.2026 11:52

Сурет: Instagram/mikhail_shaidorov

Томский мен Лукпанованың тойына қазақстандық кәсіпкерлер мен қоғамға танымал тұлғалардың бірқатары жиналды. Олардың кейбірі әлеуметтік желілерінде Шайдоровпен бірге түскен суреттерін жариялады.

Тойға қатысушылардың айтуынша, Михаилмен суретке түсу мүмкіндігін күтіп тұрған қонақтар оның сүйіктісін қызығушылықпен суретке түсіріп жүргенін байқаған. Айта кетейік, Айслу Мурзагалиеваның әлеуметтік желідегі парақшасынан тойдың жүргізушісі Иван Ургант, ал хедлайнері Валерий Меладзе болғаны белгілі болды.

Айта кетейік, Ыстамбұл әуежайына жақын маңда әйгілі Hilton қонақүйі ашылды.

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Гүлай Ашекова
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