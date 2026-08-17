Михаил Шайдоров Арсен Томскийдің тойында қонақ болды
Сурет: Instagram/mikhail_shaidorov
Қазақстандық Олимпиада чемпионы Михаил Шайдоров inDrive компаниясының негізін қалаушы Арсен Томский мен Орал қаласының тумасы Камила Лукпанованың тойына қонақ болды, деп хабарлайды Zakon.kz.
2026 жылғы 16 тамызда мәнерлеп сырғанаушы Босфор жағалауындағы Ыстамбұлда өткен той салтанатынан үзіндіні Instagram парақшасында бөлісті.
Томский мен Лукпанованың тойына қазақстандық кәсіпкерлер мен қоғамға танымал тұлғалардың бірқатары жиналды. Олардың кейбірі әлеуметтік желілерінде Шайдоровпен бірге түскен суреттерін жариялады.
Тойға қатысушылардың айтуынша, Михаилмен суретке түсу мүмкіндігін күтіп тұрған қонақтар оның сүйіктісін қызығушылықпен суретке түсіріп жүргенін байқаған. Айта кетейік, Айслу Мурзагалиеваның әлеуметтік желідегі парақшасынан тойдың жүргізушісі Иван Ургант, ал хедлайнері Валерий Меладзе болғаны белгілі болды.
Айта кетейік, Ыстамбұл әуежайына жақын маңда әйгілі Hilton қонақүйі ашылды.
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