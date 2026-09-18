Михаил Шайдоров жаңа бағдарламасымен жанкүйерлерін тәнті етті
2026 жылғы 17 қыркүйекте қазақстандық мәнерлеп сырғанаушы Михаил Шайдоров өзінің парақшасында 2026/2027 жылғы маусымға арналған жаңа қысқа бағдарламасынан үзінді жариялады. Спортшы видео астына қысқаша жазба қалдырған:
Vamos celebrar a vida! (Өмірді тойлайық!)
Жанкүйерлер мәнерлеп сырғанаушының жаттығу кезіндегі кадрларына тамсанып, түрлі пікірлерін білдірді:
"Біз бұл сәтті күтіп жүрміз! Миша, бәрі ойдағыдай болады".
"Керемет! Жаңа маусымда жолың болсын, Миша".
"Бағдарламаның толық нұсқасын асыға күтемін".
"Қандай керемет! Қандай әдемі қимылдар! Музыка таңдауы да ерекше әрі тамаша!"
Айта кетейік, Михаил Шайдоров Словакияның Братислава қаласында өтетін халықаралық Nepela Memorial турниріне қатысады. Жарыс 24-27 қыркүйек аралығында өтеді және 2026/27 жылғы маусымдағы ISU Challenger Series сериясына кіреді.