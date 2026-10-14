Жаңбыр жаумайды: Астана, Алматы және Шымкентте 15–17 қазанда ауа райы қандай болады
Астана
15 қазан: күн ала бұлтты, жауын-шашынсыз болады. Түнде және таңертең тұман түседі. Желдің жылдамдығы секундына 8 метрге дейін жетуі мүмкін. Ауа температурасы түнде −2…−4°C, күндіз +6…+8°C болады.
16 қазан: күн ала бұлтты, жауын-шашынсыз болады. Желдің жылдамдығы секундына 3–8 метр. Ауа температурасы түнде −3…−5°C, күндіз +8…+10°C болады.
17 қазан: күн ала бұлтты, жауын-шашынсыз болады. Желдің екпіні секундына 12 метрге жетеді. Ауа температурасы түнде 0…+2°C, күндіз +9…+11°C болады.
Алматы
15 қазан: күн ала бұлтты, жауын-шашынсыз болады. Күндіз желдің екпіні секундына 13 метрге дейін күшейеді. Ауа температурасы түнде +7…+9°C, күндіз +16…+18°C болады.
16 қазан: күн ала бұлтты, жауын-шашынсыз болады. Желдің жылдамдығы секундына 3–8 метр. Ауа температурасы түнде +2…+4°C, күндіз +12…+14°C болады.
17 қазан: күн ала бұлтты, жауын-шашынсыз болады. Желдің жылдамдығы секундына 5–10 метр. Ауа температурасы түнде 0…+2°C, күндіз +14…+16°C болады.
Шымкент
15 қазан: күн ала бұлтты, жауын-шашынсыз болады. Желдің жылдамдығы секундына 8–13 метр. Ауа температурасы түнде +9…+11°C, күндіз +23…+25°C болады.
16 қазан: күн ала бұлтты, жауын-шашынсыз болады. Ауа температурасы түнде +8…+10°C, күндіз +22…+24°C болады.
17 қазан: күн ала бұлтты, жауын-шашынсыз болады. Желдің жылдамдығы секундына 13 метрге дейін жетуі мүмкін. Ауа температурасы түнде +8…+10°C, күндіз +20…+22°C болады.