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Жаңбыр жаумайды: Астана, Алматы және Шымкентте 15–17 қазанда ауа райы қандай болады

Осень, осенняя погода, желтые листья, листопад, осенний сезон, осенний лес, осенний парк, парк осенью, лес осенью, роща Баума, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.10.2026 16:10 Фото: Zakon.kz
"Қазгидромет" РМК синоптиктері 2026 жылғы 15, 16 және 17 қазанға арналған ауа райы болжамын жаңартты. Болжамға сәйкес, үш қалада да жаңбыр жаумайды. Ал Алматы мен Шымкент тұрғындарын күншуақты күндер күтіп тұр, деп хабарлайды Zakon.kz.

Астана

15 қазан: күн ала бұлтты, жауын-шашынсыз болады. Түнде және таңертең тұман түседі. Желдің жылдамдығы секундына 8 метрге дейін жетуі мүмкін. Ауа температурасы түнде −2…−4°C, күндіз +6…+8°C болады.

16 қазан: күн ала бұлтты, жауын-шашынсыз болады. Желдің жылдамдығы секундына 3–8 метр. Ауа температурасы түнде −3…−5°C, күндіз +8…+10°C болады.

17 қазан: күн ала бұлтты, жауын-шашынсыз болады. Желдің екпіні секундына 12 метрге жетеді. Ауа температурасы түнде 0…+2°C, күндіз +9…+11°C болады.

Алматы

15 қазан: күн ала бұлтты, жауын-шашынсыз болады. Күндіз желдің екпіні секундына 13 метрге дейін күшейеді. Ауа температурасы түнде +7…+9°C, күндіз +16…+18°C болады.

16 қазан: күн ала бұлтты, жауын-шашынсыз болады. Желдің жылдамдығы секундына 3–8 метр. Ауа температурасы түнде +2…+4°C, күндіз +12…+14°C болады.

17 қазан: күн ала бұлтты, жауын-шашынсыз болады. Желдің жылдамдығы секундына 5–10 метр. Ауа температурасы түнде 0…+2°C, күндіз +14…+16°C болады.

Шымкент

15 қазан: күн ала бұлтты, жауын-шашынсыз болады. Желдің жылдамдығы секундына 8–13 метр. Ауа температурасы түнде +9…+11°C, күндіз +23…+25°C болады.

16 қазан: күн ала бұлтты, жауын-шашынсыз болады. Ауа температурасы түнде +8…+10°C, күндіз +22…+24°C болады.

17 қазан: күн ала бұлтты, жауын-шашынсыз болады. Желдің жылдамдығы секундына 13 метрге дейін жетуі мүмкін. Ауа температурасы түнде +8…+10°C, күндіз +20…+22°C болады.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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