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Қоғам

–5°С-тан +26°С-қа дейін: қазанның ортасында Астана, Алматы және Шымкентте ауа райы қандай болады

Снег, голуби, голубь, снегопад, зима, холод, мороз, заморозки, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.10.2026 14:55 Фото: Zakon.kz
"Қазгидромет" РМК синоптиктері 2026 жылғы 14, 15 және 16 қазанға арналған Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы ауа райы болжамын ұсынды. Астана мен Шымкентте жауын-шашын күтілмейді, ал Алматы тұрғындарына қолшатырларын ала жүрген жөн, деп хабарлайды Zakon.kz.

Астана

14 қазан: күн ала бұлтты, жауын-шашынсыз болады. Күндіз желдің жылдамдығы секундына 12 метрге дейін жетуі мүмкін. Ауа температурасы түнде +1…+3°С, күндіз +14…+16°С болады.

15 қазан: күн ала бұлтты, жауын-шашынсыз болады. Желдің жылдамдығы – секундына 5–10 метр. Ауа температурасы түнде –4…–2°С, күндіз +7…+9°С болады.

16 қазан: күн ала бұлтты, жауын-шашынсыз болады. Баяу жел соғуы мүмкін. Ауа температурасы түнде –5…–3°С, күндіз +10…+12°С болады.

Алматы

14 қазан: күн ала бұлтты, жауын-шашынсыз болады. Солтүстік-шығыстан секундына 3–8 метр жылдамдықпен жел соғады. Ауа температурасы түнде +8…+10°С, күндіз +19…+21°С болады.

15 қазан: күн ала бұлтты, кей уақытта жаңбыр жауады. Күндіз желдің екпіні секундына 13 метрге жетеді. Ауа температурасы түнде +7…+9°С, күндіз +16…+18°С болады.

16 қазан: күн ала бұлтты, жауын-шашынсыз болады. Баяу жел соғуы мүмкін. Ауа температурасы түнде +2…+4°С, күндіз +12…+14°С болады.

Шымкент

14–15 қазан: күн ала бұлтты, жауын-шашынсыз болады. Желдің жылдамдығы – секундына 8–13 метр. Ауа температурасы түнде +8…+10°С, күндіз +24…+26°С болады.

16 қазан: күн ала бұлтты, жауын-шашынсыз болады. Желдің жылдамдығы секундына 13 метрге дейін жетеді. Ауа температурасы түнде +8…+10°С, күндіз +21…+23°С болады.

Бұған дейін синоптиктер 2026 жылғы 13–15 қазанда Қазақстанда жауын-шашын, желдің күшеюі және тұман күтілетінін хабарлаған еді. Осы күндері еліміздің басым бөлігінде ауа температурасы төмендейді.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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