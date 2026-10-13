–5°С-тан +26°С-қа дейін: қазанның ортасында Астана, Алматы және Шымкентте ауа райы қандай болады
Астана
14 қазан: күн ала бұлтты, жауын-шашынсыз болады. Күндіз желдің жылдамдығы секундына 12 метрге дейін жетуі мүмкін. Ауа температурасы түнде +1…+3°С, күндіз +14…+16°С болады.
15 қазан: күн ала бұлтты, жауын-шашынсыз болады. Желдің жылдамдығы – секундына 5–10 метр. Ауа температурасы түнде –4…–2°С, күндіз +7…+9°С болады.
16 қазан: күн ала бұлтты, жауын-шашынсыз болады. Баяу жел соғуы мүмкін. Ауа температурасы түнде –5…–3°С, күндіз +10…+12°С болады.
Алматы
14 қазан: күн ала бұлтты, жауын-шашынсыз болады. Солтүстік-шығыстан секундына 3–8 метр жылдамдықпен жел соғады. Ауа температурасы түнде +8…+10°С, күндіз +19…+21°С болады.
15 қазан: күн ала бұлтты, кей уақытта жаңбыр жауады. Күндіз желдің екпіні секундына 13 метрге жетеді. Ауа температурасы түнде +7…+9°С, күндіз +16…+18°С болады.
16 қазан: күн ала бұлтты, жауын-шашынсыз болады. Баяу жел соғуы мүмкін. Ауа температурасы түнде +2…+4°С, күндіз +12…+14°С болады.
Шымкент
14–15 қазан: күн ала бұлтты, жауын-шашынсыз болады. Желдің жылдамдығы – секундына 8–13 метр. Ауа температурасы түнде +8…+10°С, күндіз +24…+26°С болады.
16 қазан: күн ала бұлтты, жауын-шашынсыз болады. Желдің жылдамдығы секундына 13 метрге дейін жетеді. Ауа температурасы түнде +8…+10°С, күндіз +21…+23°С болады.
Бұған дейін синоптиктер 2026 жылғы 13–15 қазанда Қазақстанда жауын-шашын, желдің күшеюі және тұман күтілетінін хабарлаған еді. Осы күндері еліміздің басым бөлігінде ауа температурасы төмендейді.