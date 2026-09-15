Түнде +6°С-тан күндіз +32°С-қа дейін: Астана, Алматы және Шымкентте ауа райы қандай болады
Астана
16 қыркүйек: құбылмалы бұлтты. Желдің жылдамдығы – секундына 9-14 метр. Ауа температурасы түнде +8+10°С, күндіз +20+22°С.
17 қыркүйек: құбылмалы бұлтты. Жел – секундына 7-12 метр. Ауа температурасы түнде +6+8°С, күндіз +23+25°С.
18 қыркүйек: құбылмалы бұлтты. Жел секундына 14 метрге дейін күшейеді. Ауа температурасы түнде +11+13°С, күндіз +24+26°С.
Алматы
16 қыркүйек: құбылмалы бұлтты. Ауа температурасы түнде +14+16°С, күндіз +26+28°С.
17 қыркүйек: құбылмалы бұлтты. Әлсіз жел соғуы мүмкін. Ауа температурасы түнде +11+13°С, күндіз +24+26°С.
18 қыркүйек: құбылмалы бұлтты. Ауа температурасы түнде +11+13°С, күндіз +27+29°С.
Шымкент
16 қыркүйек: құбылмалы бұлтты. Жел екпіні секундына 15-20 метрге жетеді. Ауа температурасы түнде +16+18°С, күндіз +30+32°С.
17 қыркүйек: құбылмалы бұлтты. Жел – секундына 8-13 метр. Ауа температурасы түнде +15+17°С, күндіз +30+32°С.
18 қыркүйек: құбылмалы бұлтты. Жел секундына 13 метрге дейін күшейеді. Ауа температурасы түнде +16+18°С, күндіз +30+32°С.