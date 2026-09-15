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Қоғам

Түнде +6°С-тан күндіз +32°С-қа дейін: Астана, Алматы және Шымкентте ауа райы қандай болады

Сильная жара, лето, высокая температура, зной, солнце, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.09.2026 17:14 Фото: unsplash
"Қазгидромет" РМК синоптиктері Қазақстанның үш ірі қаласында 2026 жылғы 16, 17 және 18 қыркүйек күндеріне арналған ауа райы болжамын ұсынды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Астана

16 қыркүйек: құбылмалы бұлтты. Желдің жылдамдығы – секундына 9-14 метр. Ауа температурасы түнде +8+10°С, күндіз +20+22°С.

17 қыркүйек: құбылмалы бұлтты. Жел – секундына 7-12 метр. Ауа температурасы түнде +6+8°С, күндіз +23+25°С.

18 қыркүйек: құбылмалы бұлтты. Жел секундына 14 метрге дейін күшейеді. Ауа температурасы түнде +11+13°С, күндіз +24+26°С.

Алматы

16 қыркүйек: құбылмалы бұлтты. Ауа температурасы түнде +14+16°С, күндіз +26+28°С.

17 қыркүйек: құбылмалы бұлтты. Әлсіз жел соғуы мүмкін. Ауа температурасы түнде +11+13°С, күндіз +24+26°С.

18 қыркүйек: құбылмалы бұлтты. Ауа температурасы түнде +11+13°С, күндіз +27+29°С.

Шымкент

16 қыркүйек: құбылмалы бұлтты. Жел екпіні секундына 15-20 метрге жетеді. Ауа температурасы түнде +16+18°С, күндіз +30+32°С.

17 қыркүйек: құбылмалы бұлтты. Жел – секундына 8-13 метр. Ауа температурасы түнде +15+17°С, күндіз +30+32°С.

18 қыркүйек: құбылмалы бұлтты. Жел секундына 13 метрге дейін күшейеді. Ауа температурасы түнде +16+18°С, күндіз +30+32°С.

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Айдос Қали
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