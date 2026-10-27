Салық күнтізбесі: 2026 жылғы қарашада қандай салықтар мен төлемдерді төлеу керек
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2026 жылғы қарашада салық төлеушілер салық есептілігін тапсыру және салықтар мен төлемдерді төлеу бойынша бірқатар міндеттемені орындауы керек, деп хабарлайды Zakon.kz.
Салық есептілігінің басым бөлігі 2026 жылдың III тоқсанының қорытындысына қатысты. Алматы қаласы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті мерзімдер мен төлемдер туралы толық ақпарат берді.
16 қарашаға дейін:
- 101.03-нысан – 2026 жылдың III тоқсанында резиденттің табысынан төлем көзінен ұсталған корпоративтік табыс салығы бойынша есеп-қисап;
- 101.04-нысан – 2026 жылдың III тоқсанында бейрезиденттің табысынан төлем көзінен ұсталған корпоративтік табыс салығы бойынша есеп-қисап;
- 200.00-нысан – 2026 жылдың III тоқсаны үшін жеке табыс салығы мен әлеуметтік салық бойынша декларация;
- 300.00-нысан – 2026 жылдың III тоқсаны үшін қосылған құн салығы (ҚҚС) бойынша декларация;
- 400.00-нысан – 2026 жылғы қыркүйек үшін акциз бойынша декларация;
- 500.00-нысан – 2026 жылдың III тоқсаны үшін роялти, өндіру бонусы, өнімді бөлу туралы келісім бойынша Қазақстан Республикасының үлесі және жер қойнауын пайдаланушының қосымша төлемі бойынша декларация;
- 510.00-нысан – 2026 жылдың III тоқсаны үшін қол қою бонусы бойынша декларация;
- 701.01-нысан – мүлік салығы бойынша ағымдағы төлемдер сомасының есеп-қисабы;
- 710.00-нысан – 2026 жылдың III тоқсаны үшін ойын бизнесі салығы бойынша декларация;
- 860.00-нысан – 2026 жылдың III тоқсаны үшін су ресурстарын пайдаланғаны үшін төлем бойынша декларация;
- 870.00-нысан – 2026 жылдың III тоқсаны үшін қоршаған ортаға теріс әсер еткені үшін төлем бойынша декларация;
- 880.00-нысан – 2026 жылдың III тоқсаны үшін цифрлық майнинг үшін төлем бойынша декларация.
20 қарашаға дейін:
- 328.00-нысан – 2026 жылғы қазан үшін тауарларды әкелу және жанама салықтарды төлеу туралы өтініш;
- 851.00-нысан – жер учаскелерін пайдаланғаны үшін ағымдағы төлемдер сомасының есеп-қисабы;
- 870.00-нысан – 2026 жылғы қазан айында рұқсат құжатын алған I және II санаттағы объектілер операторлары үшін 2026 жылға арналған қоршаған ортаға теріс әсер еткені үшін төлем бойынша декларация.
Салықтар мен төлемдерді төлеу мерзімдері
5 қарашаға дейін:
- 2026 жылғы қазан үшін жеке практикамен айналысатын адамдардың табыстарынан алынатын жеке табыс салығы (ЖТС).
10 қарашаға дейін:
- Шаруа немесе фермер қожалықтарына арналған арнаулы салық режимі бойынша 2026 жылғы 1 қаңтардан 1 қазанға дейінгі кезең үшін есептелген ЖТС және жерүсті су объектілерінің су ресурстарын пайдаланғаны үшін төлем.
16 қарашаға дейін:
- 2026 жылғы қазан үшін интернет-платформа операторы аударатын, өзін-өзі жұмыспен қамтығандарға арналған арнаулы салық режимі бойынша ЖТС.
20 қарашаға дейін:
- 2026 жылғы қазан үшін Еуразиялық экономикалық одақ (ЕАЭО) шеңберіндегі ҚҚС;
- 2026 жылғы қазан үшін акциз, оның ішінде ЕАЭО елдерінен әкелінген тауарларға салынатын акциз; қоршаған ортаға теріс әсер еткені үшін төлем.
24 қарашаға дейін:
- 2026 жылғы қазанда төленген, бейрезиденттердің жекелеген санаттарының табыстарынан алынатын ЖТС.
25 қарашаға дейін:
- 2026 жылғы қараша үшін корпоративтік табыс салығы (КТС) бойынша аванстық төлемдер;
- 2026 жылғы қазанда төленген резиденттердің табыстарынан төлем көзінен ұсталған КТС;
- төлем көзінен ұсталған ЖТС; бейрезиденттердің табыстарынан төлем көзінен ұсталған КТС;
- бейрезидент жеке тұлғалардың табыстарынан алынатын ЖТС;
- 2026 жылғы қазан үшін өзін-өзі жұмыспен қамтығандарға арналған арнаулы салық режимі бойынша ЖТС;
- 2026 жылдың III тоқсаны үшін ҚҚС;
- 2026 жылдың III тоқсаны үшін экспортқа салынатын ренталық салық; 2026 жылдың III тоқсаны үшін пайдалы қазбаларды өндіру салығы;
- 2026 жылғы қазан үшін әлеуметтік салық;
- мүлік салығы;
- 2026 жылдың III тоқсаны үшін ойын бизнесі салығы;
- жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлем; су ресурстарын пайдаланғаны үшін төлем;
- қоршаған ортаға теріс әсер еткені үшін төлем;
- 2026 жылғы қараша үшін сыртқы (көрнекі) жарнаманы орналастырғаны үшін төлем;
- 2026 жылдың III тоқсаны үшін цифрлық майнинг үшін төлем;
- 2026 жылғы қазан үшін бірыңғай төлем;
- 2026 жылғы қазан үшін әлеуметтік төлемдер: міндетті зейнетақы жарналары (МЗЖ), міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары (МКЗЖ), жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары (ЖМЗЖ), әлеуметтік аударымдар (ӘА), міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға (МӘМС) аударымдар мен жарналар.
Мемлекеттік кірістер департаменті салық төлеушілерге техникалық кідірістер мен өсімпұл есептелуіне жол бермеу үшін есептілікті тапсыру мен төлемдерді соңғы күндерге қалдырмауға кеңес береді.
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