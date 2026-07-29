Салық күнтізбесі: 2026 жылғы тамызда қандай салықтар мен төлемдерді төлеу керек
Мемлекеттік кірістер департаменті есептілікті тапсыру мерзімі – 15 тамыз демалыс күніне, яғни сенбіге сәйкес келетінін атап өтті. Салық заңнамасына сәйкес, есептілікті тапсыру мен салықтарды төлеудің соңғы мерзімі келесі жұмыс күніне – 2026 жылғы 17 тамызға ауыстырылады.
Мынадай салық есептілігін тапсыру қажет:
17 тамызға дейін:
- 101.03 нысаны – 2026 жылдың II тоқсанында резиденттің табысынан төлем көзінен ұсталған корпоративтік табыс салығы бойынша есеп;
- 101.04 нысаны – 2026 жылдың II тоқсанында бейрезиденттің табысынан төлем көзінен ұсталған корпоративтік табыс салығы бойынша есеп;
- 200.00 нысаны – 2026 жылдың II тоқсанына арналған жеке табыс салығы және әлеуметтік салық бойынша декларация;
- 300.00 нысаны – 2026 жылдың II тоқсанына арналған қосылған құн салығы бойынша декларация;
- 400.00 нысаны – 2026 жылғы маусым айына арналған акциз бойынша декларация;
- 500.00 нысаны – 2026 жылдың II тоқсанына арналған жер қойнауын пайдаланушылардың төлемдері бойынша декларация;
- 510.00 нысаны – 2026 жылдың II тоқсанына арналған қол қою бонусы бойынша декларация;
- 531.00 нысаны – 2026 жылдың II тоқсанына арналған салық міндеттемесін заттай нысанда орындау жөніндегі декларация (есеп);
- 590.00 нысаны – 2026 жылдың II тоқсанына арналған пайдалы қазбаларды өндіру салығы және ілеспе төлемдер бойынша декларация;
- 641.00 нысаны – 2026 жылдың II тоқсанына арналған аударымдар есебі;
- 701.01 нысаны – мүлік салығы бойынша ағымдағы төлемдер есебі;
- 710.00 нысаны – 2026 жылдың II тоқсанына арналған ойын бизнесі салығы бойынша декларация;
- 860.00 нысаны – 2026 жылдың II тоқсанына арналған су ресурстарын пайдаланғаны үшін төлемақы бойынша декларация;
- 870.00 нысаны – 2026 жылдың II тоқсанына арналған қоршаған ортаға теріс әсер еткені үшін төлемақы бойынша декларация;
- 880.00 нысаны – 2026 жылдың II тоқсанына арналған цифрлық майнинг үшін төлемақы бойынша декларация;
- 910.00 нысаны – оңайлатылған декларация негізінде арнаулы салық режимін қолданатын салық төлеушілердің 2026 жылдың бірінші жартыжылдығына арналған декларациясы.
20 тамызға дейін:
- 328.00 нысаны – 2026 жылғы шілде айында тауарларды әкелу және жанама салықтарды төлеу туралы өтініш;
- 851.00 нысаны – жер учаскелерін пайдаланғаны үшін ағымдағы төлемдер сомасының есебі;
- 870.00 нысаны – қоршаған ортаға теріс әсер еткені үшін төлемақы бойынша декларация.
Сонымен қатар мынадай төлемдерді төлеу қажет:
5 тамызға дейін:
- 2026 жылғы шілде айында жеке практикамен айналысатын тұлғалардың табысы бойынша жеке табыс салығы.
17 тамызға дейін:
- интернет-платформа операторы 2026 жылғы шілде айында аударатын өзін-өзі жұмыспен қамтығандарға арналған арнаулы салық режимі бойынша жеке табыс салығы.
20 тамызға дейін:
- 2026 жылғы шілде айына арналған ЕАЭО шеңберіндегі қосылған құн салығы;
- ЕАЭО елдерінен импортқа салынатын акцизді қоса алғанда, акциз;
- қоршаған ортаға теріс әсер еткені үшін төлемақы.
24 тамызға дейін:
- 2026 жылғы шілде айында бейрезиденттердің жекелеген санаттарына төленген табыстардан жеке табыс салығы.
25 тамызға дейін:
- 2026 жылғы тамыз айына арналған корпоративтік табыс салығы бойынша аванстық төлемдер;
- резиденттің табысынан төлем көзінен ұсталған корпоративтік табыс салығы;
- төлем көзінен ұсталған жеке табыс салығы;
- бейрезиденттердің табысынан төлем көзінен ұсталған корпоративтік табыс салығы;
- 2026 жылғы шілде айына арналған өзін-өзі жұмыспен қамтығандарға қатысты арнаулы салық режимі бойынша жеке табыс салығы;
- оңайлатылған декларация негізінде арнаулы салық режимін қолданатын салық төлеушілердің 2026 жылдың бірінші жартыжылдығына арналған декларациясы бойынша корпоративтік немесе жеке табыс салығы;
- 2026 жылдың II тоқсанына арналған қосылған құн салығы;
- 2026 жылдың II тоқсанына арналған экспортқа рента салығы;
- тарихи шығындарды өтеу бойынша төлем;
- пайдалы қазбаларды өндіру салығы;
- салық міндеттемесін заттай нысанда орындау бойынша ағымдағы төлемдер;
- 2026 жылғы шілде айына арналған әлеуметтік салық;
- мүлік салығы;
- 2026 жылдың II тоқсанына арналған ойын бизнесі салығы;
- жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлемақы;
- су ресурстарын пайдаланғаны үшін төлемақы;
- қоршаған ортаға теріс әсер еткені үшін төлемақы;
- радиожиілік спектрін пайдаланғаны үшін төлемақы;
- 2026 жылғы тамыз айына арналған сыртқы көрнекі жарнаманы орналастырғаны үшін төлемақы;
- 2026 жылдың II тоқсанына арналған цифрлық майнинг үшін төлемақы;
- 2026 жылғы шілде айына арналған бірыңғай төлем;
2026 жылғы шілде айына арналған әлеуметтік төлемдер: міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары, жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары, әлеуметтік аударымдар, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жарналары мен аударымдары.
Мемлекеттік кірістер департаменті техникалық кідірістер мен өсімпұл есептелуіне жол бермеу үшін салық төлеушілерге есептілікті тапсыруды және төлемдерді төлеуді соңғы күндерге қалдырмауды ұсынады.