#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+33°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+33°
$
485.95
565.74
6.83
Қоғам

2026 жылғы шілде айына арналған салық күнтізбесі: қандай есептер тапсырылып, қандай төлемдер жасалуы тиіс

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.06.2026 13:34 Фото: freepik
2026 жылдың шілде айында салық төлеушілер бірқатар салық есептілігін тапсырып, міндетті төлемдерді уақытылы төлеуі қажет. Бұл туралы Алматы қаласы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

1 шілдеге дейін:

270.00-нысан – 2025 жылға арналған жеке тұлғаның кірістері мен мүлкі туралы декларациясы (салық заңнамасында көзделген жағдайларда бейрезидент жеке тұлғалар мен еңбекші көшіп келуші бейрезиденттер үшін).

15 шілдеге дейін:

400.00-нысан – 2026 жылғы мамыр айына арналған акциз декларациясы.

20 шілдеге дейін:

  • 328.00-нысан – 2026 жылғы маусымға арналған тауарларды әкелу және жанама салықтарды төлеу туралы өтініш;
  • 851.00-нысан – жер учаскелерін пайдаланғаны үшін ағымдағы төлемдер сомасының есебі;
  • 870.00-нысан – қоршаған ортаға теріс әсері үшін төлемақы декларациясы.

Сонымен қатар келесі мерзімдерде міндетті төлемдер төленуі тиіс.

7 шілдеге дейін:

2026 жылғы маусым үшін жекеше практикамен айналысатын тұлғалардың жеке табыс салығы (ЖТС).

13 шілдеге дейін:

2025 жылға арналған 270.00-нысан бойынша кірістер мен мүлік туралы декларация негізінде бейрезидент жеке тұлғалар мен еңбекші көшіп келуші бейрезиденттердің өз бетінше төлейтін жеке табыс салығы.

15 шілдеге дейін:

2026 жылдың ІІ тоқсаны үшін түбірімен босатылатын сүрекке орман пайдаланғаны үшін төлемақы;

Интернет-платформа операторы аударатын өзін-өзі жұмыспен қамтығандарға арналған арнаулы салық режимі бойынша 2026 жылғы маусым айының жеке табыс салығы.

20 шілдеге дейін:

  • ЕАЭО аясындағы қосылған құн салығы (ҚҚС);
  • акциздер (оның ішінде ЕАЭО елдерінен импорт бойынша);
  • қоршаған ортаға теріс әсері үшін төлемақы;
  • ұзақ мерзімді орман пайдалану үшін ІІ тоқсанға төлемақы;
  • өсімдік ресурстарын пайдаланғаны үшін ІІ тоқсанға төлемақы.

24 шілдеге дейін:

2026 жылғы маусымда бейрезиденттердің жекелеген санаттарына төленген табыстардан ұсталатын жеке табыс салығы.

27 шілдеге дейін:

  • 2026 жылғы шілде айына корпоративтік табыс салығының (КТС) аванстық төлемдері;
  • резиденттердің табысынан төлем көзінен ұсталатын КТС;
  • төлем көзінен ұсталатын жеке табыс салығы;
  • бейрезиденттердің табысынан төлем көзінен ұсталатын КТС;
  • өзін-өзі жұмыспен қамтығандарға арналған арнаулы салық режимі бойынша 2026 жылғы маусымның ЖТС;
  • 2026 жылғы маусымға әлеуметтік салық;
  • 2026 жылғы шілдеге сыртқы (көрнекі) жарнаманы орналастырғаны үшін төлемақы;
  • 2026 жылғы маусымға бірыңғай төлем;
  • 2026 жылғы маусым үшін әлеуметтік төлемдер (МЗЖ, МКЗЖ, МЗЖЖ, әлеуметтік аударымдар, МӘМС және МӘМС жарналары).

Мемлекеттік кірістер департаменті салық төлеушілерге техникалық іркілістер мен өсімпұлдың алдын алу үшін есептілік пен төлемдерді соңғы күнге қалдырмауға кеңес берді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Налоговый кодекс РК
10:39, 01 тамыз 2025
Салық күнтізбесі: тамыз айында қандай салықтарды төлеу керек
Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату
12:48, 02 маусым 2025
Маусым айында қандай салықтарды және қашан төлеу керек
Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату
13:24, 05 қараша 2025
Салық күнтізбесі: қараша айында қандай салықтарды төлеу керек
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Бибисара Асаубаева
14:35, Бүгін
Бибисара Асаубаева получила очередной орден "Барыс"
Елдос Сметов
14:22, Бүгін
Олимпийский чемпион Елдос Сметов ворвался в ТОП-30 лучших дзюдоистов мира
Денис Евсеев
14:17, Бүгін
Казахстанский теннисист Денис Евсеев не вышел в основную сетку турнира в Румынии
&quot;Не удалось закрепиться в составе&quot;: в Шотландии отреагировали на уход Чеснокова из &quot;Хартса&quot; в &quot;Тобыл&quot;
14:06, Бүгін
"Не удалось закрепиться в составе": в Шотландии высказались об уходе Чеснокова из "Хартса"
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: