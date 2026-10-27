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Қаржы

27 қазанда доллар бағамы тағы өсті

Доллар, доллары, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.10.2026 16:04 Фото: Zakon.kz
2026 жылғы 27 қазанда сағат 15:30-да Қазақстан қор биржасында (KASE) шетел валюталары бойынша күндізгі сауда-саттық аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа сараланған бағамы 3,52 теңгеге өсіп, 455,63 теңге болды.

Рубль бағамы 0,03 теңгеге көтеріліп, 5,64 теңгені құрады.

Қытай юанінің бағамы күндізгі сауда-саттықта 0,82 теңгеге өсіп, 68,25 теңгеге жетті.

Айырбастау пункттерінде доллар 454,5–457,2 теңгеден, еуро 505,6–510 теңгеден, рубль 5,38–5,50 теңгеден сатып алынып, сатылып жатыр.

27 қазанда әлемдік биржаларда мұнай бағасы төмендеп жатыр.

Лондондағы ICE (InterContinental Exchange Futures) биржасында Brent маркалы мұнайдың бағасы 0,90 долларға арзандап, барреліне 114,9 доллар болды.

Нью-Йорктегі NYMEX (New York Mercantile Exchange) биржасында Light маркалы мұнайдың бір баррелі 0,8 долларға арзандап, 101 долларды құрады.

Таңертең Қазақстан Ұлттық банкі доллардың ресми бағамын 451,05 теңге, еуроны 504,95 теңге, рубльді 5,6 теңге деңгейінде белгіледі.

27 қазан күні түске дейін Қазақстанның айырбастау пункттерінде шетел валюталарының қандай бағамен сатып алынып, сатылғанын мына сілтемеден көруге болады.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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