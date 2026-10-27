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Қаржы

Қарызға ақша берумен заңсыз айналысқан елордалық кәсіпкер сотталды

Кәсіпкер, Астана, қарызға ақша беру, заем, сот үкімі, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.10.2026 22:14 Сурет: magnific.com
Қарызға ақша берумен айналысқан елордалық кәсіпкер мұнысын комиссиялық сауда ретінде көрсетіп, 82,9 млн теңге табыс тапқан. Ал ақшаны қайтаруды кешіктіргендерге сыйақы мөлшерлемесін екі есеге арттырған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Астана қаласының қылмыстық істер жөніндегі ауданаралық соты аса ірі мөлшерде табыс табумен ұштасқан заңсыз кәсіпкерлікпен айналысқан ер адамның ісін қарады.

Сотта 2021 жылғы маусымда К. Астана қаласында жылжымалы мүлікті кепілге қою арқылы ақшалай қарыз беретін пунктті тіркеп, ашқан. Алайда ол микрокредиттік қызметті міндетті лицензиясыз жүзеге асырған. Қызметіне заңды сипат беру мақсатында клиенттермен комиссия шарттары жасалған. Алайда іс жүзінде мүлікті кепілге қою арқылы күніне 0,2%-дан 0,8%-ға дейін пайыз есептей отырып, қарыз берілген. Төлем мерзімі өткен жағдайда пайыздық мөлшерлемелер екі есе ұлғайтылған.

"Операцияларды есепке алу үшін "Smart Lombard" ақпараттық жүйесі пайдаланылған. К. лицензия алу үшін өтініш бермеген. Кәсіпкердің банктік шоттары бойынша қаражаттың жалпы түсімі 339 млн теңгеден асқан. Заңсыз алынған табыс 82,9 млн теңгені құраған. Сотталушының кінәсі банктік үзінді көшірмелермен, шарттармен, ақпараттық жүйенің мәліметтерімен, мамандардың қорытындыларымен және сотталушының кінәсін мойындаған айғақтарымен дәлелденді", делінген сот хабарламасында.

Жаза тағайындау кезінде сот құқық бұзушылықтың сипаты мен қоғамдық қауіптілік дәрежесін, сотталушының жеке басын, кінәсін мойындауы мен өкінуін, сондай-ақ заңсыз алынған табыстың өтелмегенін ескерген.

К-ға мүлкін тәркілей отырып, 2 жыл мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды. ҚР-дың жаңа Конституциясының қабылдануына байланысты рақымшылық жасау туралы 2026 жылғы 1 шілдедегі заң негізінде жаза мерзімі екі есе қысқартылды. Түпкілікті жаза 1 жыл бас бостандығынан айыруды құрады. Сонымен қатар сотталғанның банктік шоттарындағы жалпы сомасы 3 293 117 теңге ақша қаражаты тәркіленді.

Сот үкімі заңды күшіне енген жоқ.

Бұған дейін Қазақстанда алтын бағасы шамалы арзандағаны хабарланған.

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Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
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