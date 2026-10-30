Астанада ер адам өзін негізсіз жұмыстан шығарған жұмыс берушісінен 7 млн теңге өндіріп алды
Сотта анықталғандай, талап қоюшыға құжат айналымы бөлімінің басшысы лауазымының орнына басқа құрылымдық бөлімшенің маманы лауазымы ұсынылған. Бұл іс жүзінде еңбек функциясының өзгеруіне және басқа жұмысқа ауыстыруға жататыны анықталды. Жұмыс беруші талап қоюшының басқа жұмысқа ауысуына келісімін алмаған, ал оның ұсынылған бос лауазымнан бас тартуын еңбек қатынастарын жалғастырудан бас тарту ретінде негізсіз бағалаған. Жаңа бөлімшенің лауазымдық нұсқаулығы талап қоюшы жұмыстан босатылғаннан кейін, яғни 2026 жылғы 9 сәуірде бекітілген, ал еңбек шарты 2026 жылғы 6 сәуірде тоқтатылған.
Жұмыс беруші еңбек шартын тоқтатуға заңды негіздердің болғанын дәлелдей алмаған.
"Бірінші сатыдағы соттың талап қою талаптарын қанағаттандырудан бас тарту туралы шешімінің күші жойылды. Апелляциялық сатыда талап қоюды қанағаттандыру туралы жаңа шешім қабылданды. Атап айтқанда, еңбек шартын тоқтату туралы бұйрық заңсыз деп танылып, күші жойылды, талап қоюшы құжат айналымы бөлімінің басшысы бұрынғы лауазымына қайта орналастырылды. Сонымен қатар жауапкерден талап қоюшының пайдасына мәжбүрлі бос жүрген уақыты үшін алты айлық кезеңге шамамен 7 млн теңге мөлшерінде жалақы өндірілді".Астана қалалық сотының азаматтық істер жөніндегі сот алқасы
Сот актісі заңды күшіне енді.
Бұған дейін Шымкентте тойханада жұмыс істеген 13 жастағы жасөспірім жұмыс орнында қайтыс болғанын жазғанбыз.