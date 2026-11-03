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Қаржы

3 қарашадағы сауда-саттықта доллар бағамы төмендеуін жалғастырды

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.11.2026 15:52 Фото: freepik
Қазақстан қор биржасында (KASE) 2026 жылғы 3 қарашада сағат 15:30-да шетел валюталары бойынша күндізгі сауда-саттық аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа сараланған бағамы 453,26 теңгені құрады. Бұл алдыңғы көрсеткіштен 0,22 теңгеге төмен.

Ресей рублінің бағамы 0,03 теңгеге арзандап, 5,56 теңге болды.

Қытай юанінің күндізгі сауда-саттықтағы бағамы 68,01 теңгені құрады. Бұл алдыңғы көрсеткіштен 0,28 теңгеге төмен.

Алматы мен Астананың айырбастау пункттерінде доллар 452,3-454,3 теңгеден, еуро 505,4-509,8 теңгеден, рубль 5,24-5,37 теңгеден сатып алынып, сатылып жатыр.

Мұнай бағасы өсті

3 қарашада әлемдік биржаларда мұнай бағасы өсті.

Лондондағы ICE Futures биржасында Brent маркалы мұнайдың қаңтар айындағы фьючерстері барреліне 105,23 доллардан саудаланды. Бұл алдыңғы сауда-саттықтың жабылу бағасынан 0,44%-ға жоғары.

Нью-Йорк тауар биржасының (NYMEX) электрондық сауда-саттығында WTI маркалы мұнайдың желтоқсан айындағы фьючерстері 0,59%-ға қымбаттап, барреліне 97,03 доллар болды.

Таңертең Ұлттық банк доллардың ресми бағамын 453,64 теңге, еуроны 508,17 теңге, рубльді 5,59 теңге деңгейінде белгіледі.

3 қараша күні түске дейін Қазақстанның айырбастау пункттерінде шетел валюталарының қандай бағамен сатып алынып, сатылғанын мына жерден көруге болады.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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