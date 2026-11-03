3 қарашадағы сауда-саттықта доллар бағамы төмендеуін жалғастырды
Сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа сараланған бағамы 453,26 теңгені құрады. Бұл алдыңғы көрсеткіштен 0,22 теңгеге төмен.
Ресей рублінің бағамы 0,03 теңгеге арзандап, 5,56 теңге болды.
Қытай юанінің күндізгі сауда-саттықтағы бағамы 68,01 теңгені құрады. Бұл алдыңғы көрсеткіштен 0,28 теңгеге төмен.
Алматы мен Астананың айырбастау пункттерінде доллар 452,3-454,3 теңгеден, еуро 505,4-509,8 теңгеден, рубль 5,24-5,37 теңгеден сатып алынып, сатылып жатыр.
Мұнай бағасы өсті
3 қарашада әлемдік биржаларда мұнай бағасы өсті.
Лондондағы ICE Futures биржасында Brent маркалы мұнайдың қаңтар айындағы фьючерстері барреліне 105,23 доллардан саудаланды. Бұл алдыңғы сауда-саттықтың жабылу бағасынан 0,44%-ға жоғары.
Нью-Йорк тауар биржасының (NYMEX) электрондық сауда-саттығында WTI маркалы мұнайдың желтоқсан айындағы фьючерстері 0,59%-ға қымбаттап, барреліне 97,03 доллар болды.
Таңертең Ұлттық банк доллардың ресми бағамын 453,64 теңге, еуроны 508,17 теңге, рубльді 5,59 теңге деңгейінде белгіледі.
3 қараша күні түске дейін Қазақстанның айырбастау пункттерінде шетел валюталарының қандай бағамен сатып алынып, сатылғанын мына жерден көруге болады.