Ақтөбедегі Неке сарайында әйелді пышақтап өлтірді
Фото: unsplash
2026 жылғы 3 қарашада Ақтөбе қаласындағы Неке сарайында әйелді пышақтап өлтіріп кетті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Әлеуметтік желілерде тараған ақпаратқа сәйкес, ақтөбелік әйел бірнеше жерінен пышақ жарақатын алып, көз жұмған.
Ақтөбе облысы полиция департаментінің баспасөз қызметі аталған дерек бойынша қылмыстық іс қозғалғанын хабарлады.
Сондай-ақ күдікті қылмыс ізін суытпай анықталып, ұсталған. Ол уақытша ұстау изоляторына қамалды.
"Қазір оқиғаның барлық мән-жайын, сондай-ақ қылмыстың себептері мен жасалу уәжін анықтауға бағытталған қажетті тергеу әрекеттері жүргізіліп жатыр", – деді Ақтөбе облысы полиция департаменті бастығының орынбасары Әсет Қалиев.
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