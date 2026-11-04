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Қаржы

4 қарашадағы Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы валюта бағамы

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Материалда 2026 жылғы 4 қараша күні түске дейін Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубль бағамдарын назарларыңызға ұсынады, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚР Ұлттық банкінің ресми мәліметі бойынша, доллар бағамы – 453,26 теңге, еуро – 506,7 теңге, рубль – 5,58 теңге.

Астана

Айырбастау пункттеріндегі доллар бағамы

Долларды сатып алудың орташа бағамы – 450 теңге, сату бағамы – 457 теңге.

Айырбастау пункттеріндегі еуро бағамы

Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 500 теңге, сату бағамы – 510 теңге.

Айырбастау пункттеріндегі рубль бағамы

Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,22 теңге, сату бағамы – 5,42 теңге.

Алматы

Айырбастау пункттеріндегі доллар бағамы

Долларды сатып алудың орташа бағамы – 452,3 теңге, сату бағамы – 454 теңге.

Айырбастау пункттеріндегі еуро бағамы

Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 505,6 теңге, сату бағамы – 510 теңге.

Айырбастау пункттеріндегі рубль бағамы

Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,23 теңге, сату бағамы – 5,36 теңге.

Шымкент

Айырбастау пункттеріндегі доллар бағамы

Долларды сатып алудың орташа бағамы – 452,5 теңге, сату бағамы – 454,4 теңге.

Айырбастау пункттеріндегі еуро бағамы

Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 506,2 теңге, сату бағамы – 510,1 теңге.

Айырбастау пункттеріндегі рубль бағамы

Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,28 теңге, сату бағамы – 5,36 теңге.

Көрсетілген валюта бағамдары материал жазылған сәтте ғана өзекті. Шетел валютасының бағасы уақытқа байланысты өзгеруі мүмкін.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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