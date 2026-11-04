4 қарашадағы Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы валюта бағамы
ҚР Ұлттық банкінің ресми мәліметі бойынша, доллар бағамы – 453,26 теңге, еуро – 506,7 теңге, рубль – 5,58 теңге.
Астана
Айырбастау пункттеріндегі доллар бағамы
Долларды сатып алудың орташа бағамы – 450 теңге, сату бағамы – 457 теңге.
Айырбастау пункттеріндегі еуро бағамы
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 500 теңге, сату бағамы – 510 теңге.
Айырбастау пункттеріндегі рубль бағамы
Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,22 теңге, сату бағамы – 5,42 теңге.
Алматы
Айырбастау пункттеріндегі доллар бағамы
Долларды сатып алудың орташа бағамы – 452,3 теңге, сату бағамы – 454 теңге.
Айырбастау пункттеріндегі еуро бағамы
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 505,6 теңге, сату бағамы – 510 теңге.
Айырбастау пункттеріндегі рубль бағамы
Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,23 теңге, сату бағамы – 5,36 теңге.
Шымкент
Айырбастау пункттеріндегі доллар бағамы
Долларды сатып алудың орташа бағамы – 452,5 теңге, сату бағамы – 454,4 теңге.
Айырбастау пункттеріндегі еуро бағамы
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 506,2 теңге, сату бағамы – 510,1 теңге.
Айырбастау пункттеріндегі рубль бағамы
Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,28 теңге, сату бағамы – 5,36 теңге.
Көрсетілген валюта бағамдары материал жазылған сәтте ғана өзекті. Шетел валютасының бағасы уақытқа байланысты өзгеруі мүмкін.