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Қаржы

5 қарашадағы Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.11.2026 11:20 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz 2026 жылғы 5 қараша күні түске дейінгі жағдай бойынша Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубль бағамдарын ұсынады.

ҚР Ұлттық банкінің ресми мәліметі бойынша, доллар бағамы – 452,91 теңге, еуро – 509,43 теңге, рубль – 5,53 теңге.

Астана

Айырбастау пункттеріндегі доллар бағамы

Сатып алу – 450 теңге;

Сату – 457 теңге.

Айырбастау пункттеріндегі еуро бағамы

Сатып алу – 504 теңге;

Сату – 514 теңге.

Айырбастау пункттеріндегі рубль бағамы

Сатып алу – 5,28 теңге;

Сату – 5,48 теңге.

Алматы

Айырбастау пункттеріндегі доллар бағамы

Сатып алу – 452,4 теңге;

Сату – 454,2 теңге.

Айырбастау пункттеріндегі еуро бағамы

Сатып алу – 506,1 теңге;

Сату – 510,5 теңге.

Айырбастау пункттеріндегі рубль бағамы

Сатып алу – 5,26 теңге;

Сату – 5,38 теңге.

Шымкент

Айырбастау пункттеріндегі доллар бағамы

Сатып алу – 452,6 теңге;

Сату – 454,5 теңге.

Айырбастау пункттеріндегі еуро бағамы

Сатып алу – 506,7 теңге;

Сату – 510,5 теңге.

Айырбастау пункттеріндегі рубль бағамы

Сатып алу – 5,27 теңге;

Сату – 5,34 теңге.

Көрсетілген валюта бағамдары материал жазылған сәттегі мәліметтерге сәйкес келеді. Шетел валютасының бағамы уақытқа байланысты өзгеруі мүмкін.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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