5 қарашадағы Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы
ҚР Ұлттық банкінің ресми мәліметі бойынша, доллар бағамы – 452,91 теңге, еуро – 509,43 теңге, рубль – 5,53 теңге.
Астана
Айырбастау пункттеріндегі доллар бағамы
Сатып алу – 450 теңге;
Сату – 457 теңге.
Айырбастау пункттеріндегі еуро бағамы
Сатып алу – 504 теңге;
Сату – 514 теңге.
Айырбастау пункттеріндегі рубль бағамы
Сатып алу – 5,28 теңге;
Сату – 5,48 теңге.
Алматы
Айырбастау пункттеріндегі доллар бағамы
Сатып алу – 452,4 теңге;
Сату – 454,2 теңге.
Айырбастау пункттеріндегі еуро бағамы
Сатып алу – 506,1 теңге;
Сату – 510,5 теңге.
Айырбастау пункттеріндегі рубль бағамы
Сатып алу – 5,26 теңге;
Сату – 5,38 теңге.
Шымкент
Айырбастау пункттеріндегі доллар бағамы
Сатып алу – 452,6 теңге;
Сату – 454,5 теңге.
Айырбастау пункттеріндегі еуро бағамы
Сатып алу – 506,7 теңге;
Сату – 510,5 теңге.
Айырбастау пункттеріндегі рубль бағамы
Сатып алу – 5,27 теңге;
Сату – 5,34 теңге.
Көрсетілген валюта бағамдары материал жазылған сәттегі мәліметтерге сәйкес келеді. Шетел валютасының бағамы уақытқа байланысты өзгеруі мүмкін.