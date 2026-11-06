6 қарашадағы сауда қорытындысы бойынша доллар тағы 4 теңгеге арзандады
Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа сараланған бағамы 447,14 теңгені құрады. Осылайша, америкалық валюта тағы 4,02 теңгеге арзандады.
Ресей рублінің бағамы 0,05 теңгеге төмендеп, 5,46 теңге болды.
Қытай юанінің күндізгі саудадағы бағамы 0,68 теңгеге арзандап, 67,17 теңгені құрады.
Ақша айырбастау пункттерінде доллар 447,5–449,4 теңгеден, еуро 499–504,1 теңгеден, рубль 5,21–5,33 теңгеден сатып алынып, сатылып жатыр.
6 қарашада әлемдік биржаларда мұнай бағасы да төмендеді.
Атап айтқанда, ICE Futures электрондық сауда алаңында Brent маркалы мұнайдың қаңтар айындағы фьючерстері 0,57%-ға арзандап, барреліне 97,73 доллар болды.
Ал NYMEX электрондық сауда алаңында WTI маркалы мұнайдың желтоқсан айындағы фьючерстері 0,61%-ға төмендеп, барреліне 89,97 долларды құрады.
Таңертең Қазақстан Ұлттық банкі доллардың ресми бағамын 451,87 теңге, еуроны 507,31 теңге, рубльді 5,53 теңге деңгейінде белгілеген болатын.
6 қараша күні түске дейін Астана мен Алматыдағы ақша айырбастау пункттерінде шетел валюталарының қандай бағамен сатып алынып, сатылғанын мына жерден көруге болады.