4 қарашадағы сауда-саттықта доллар бағамы тағы төмендеді
Сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа сараланған бағамы 452,91 теңгені құрады. Бұл алдыңғы көрсеткіштен 0,24 теңгеге төмен.
Ресейде мереке күні болуына байланысты ресей рублі бойынша сауда-саттық жүргізілген жоқ.
Ал қытай юанінің күндізгі сауда-саттықтағы бағамы 67,82 теңге болды. Ол 0,18 теңгеге арзандады.
Алматы мен Астана қалаларындағы айырбастау пункттерінде долларды 452,4-454,2 теңгеден, еуроны 505,8-510 теңгеден, рубльді 5,27-5,38 теңгеден сатып алып, сатып жатыр.
Сонымен қатар 4 қарашада әлемдік биржаларда мұнай бағасы өсті. Brent маркалы мұнай фьючерстері 0,8 пайызға қымбаттап, барреліне 104,42 долларға жетті.
Ал америкалық WTI маркалы мұнай бағасы алдыңғы төмендеуден кейін 0,5 пайызға өсіп, барреліне 96,59 доллар болды.
Таңертең Ұлттық банк доллардың ресми бағамын 453,26 теңге, еуроны 506,7 теңге, рубльді 5,58 теңге деп белгіледі.
Еске салайық, 4 қараша күні түске дейін Астана мен Алматы қалаларындағы айырбастау пункттерінде шетел валюталарының қандай бағамен сатылып, сатып алынғаны туралы ақпаратты мына жерден көруге болады.