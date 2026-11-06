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Қоғам

Астана, Алматы және Шымкенттегі ақша айырбастау орындарындағы валюта бағамы – 6 қараша

Доллар, доллары и тенге, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, обмен валют, обмен валюты , сурет - Zakon.kz жаңалық 06.11.2026 11:25 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz 2026 жылғы 6 қараша күнінің бірінші жартысындағы Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы ақша айырбастау орындарындағы доллар, еуро және рубль бағамдарын ұсынады.

ҚР Ұлттық банкінің ресми мәліметі бойынша, доллар бағамы – 451,87 теңге, еуро – 507,31 теңге, рубль – 5,53 теңге.

Астана

Айырбастау орындарындағы доллар бағамы

Долларды сатып алудың орташа бағамы – 446 теңге, сату бағамы – 453 теңге.

Айырбастау орындарындағы еуро бағамы

Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 499 теңге, сату бағамы – 509 теңге.

Айырбастау орындарындағы рубль бағамы

Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,2 теңге, сату бағамы – 5,4 теңге.

Алматы

Айырбастау орындарындағы доллар бағамы

Долларды сатып алудың орташа бағамы – 447,6 теңге, сату бағамы – 450 теңге.

Айырбастау орындарындағы еуро бағамы

Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 496,9 теңге, сату бағамы – 505,6 теңге.

Айырбастау орындарындағы рубль бағамы

Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,21 теңге, сату бағамы – 5,34 теңге.

Шымкент

Айырбастау орындарындағы доллар бағамы

Долларды сатып алудың орташа бағамы – 448,2 теңге, сату бағамы – 449,9 теңге.

Айырбастау орындарындағы еуро бағамы

Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 502 теңге, сату бағамы – 506,8 теңге.

Айырбастау орындарындағы рубль бағамы

Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,24 теңге, сату бағамы – 5,31 теңге.

Көрсетілген валюта бағамдары материал жазылған сәттегі мәліметтерге сәйкес келеді. Шетел валютасының бағасы уақытқа байланысты өзгеруі мүмкін.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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