Астана, Алматы және Шымкенттегі ақша айырбастау орындарындағы валюта бағамы – 6 қараша
ҚР Ұлттық банкінің ресми мәліметі бойынша, доллар бағамы – 451,87 теңге, еуро – 507,31 теңге, рубль – 5,53 теңге.
Астана
Айырбастау орындарындағы доллар бағамы
Долларды сатып алудың орташа бағамы – 446 теңге, сату бағамы – 453 теңге.
Айырбастау орындарындағы еуро бағамы
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 499 теңге, сату бағамы – 509 теңге.
Айырбастау орындарындағы рубль бағамы
Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,2 теңге, сату бағамы – 5,4 теңге.
Алматы
Айырбастау орындарындағы доллар бағамы
Долларды сатып алудың орташа бағамы – 447,6 теңге, сату бағамы – 450 теңге.
Айырбастау орындарындағы еуро бағамы
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 496,9 теңге, сату бағамы – 505,6 теңге.
Айырбастау орындарындағы рубль бағамы
Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,21 теңге, сату бағамы – 5,34 теңге.
Шымкент
Айырбастау орындарындағы доллар бағамы
Долларды сатып алудың орташа бағамы – 448,2 теңге, сату бағамы – 449,9 теңге.
Айырбастау орындарындағы еуро бағамы
Еуроны сатып алудың орташа бағамы – 502 теңге, сату бағамы – 506,8 теңге.
Айырбастау орындарындағы рубль бағамы
Рубльді сатып алудың орташа бағамы – 5,24 теңге, сату бағамы – 5,31 теңге.
Көрсетілген валюта бағамдары материал жазылған сәттегі мәліметтерге сәйкес келеді. Шетел валютасының бағасы уақытқа байланысты өзгеруі мүмкін.