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Астана мен Алматыдағы ақша айырбас орындарындағы валюта бағамы - 8 қараша

Доллар, евро, рубль, Астана, Алматы, ақша айырбастау орындары, валюта бағамы, 8 қараша, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.11.2026 12:41 Сурет: Zakon.kz
Материалда ҚР Ұлттық Банкі жариялаған шетел валюталарының бағамдары, сондай-ақ Астана мен Алматыдағы ақша айырбас орындарындағы үш елдің валютасының (АҚШ доллары, евро, Ресей рублі) бағамдары көрсетілген, деп хабарлайды Zakon.kz.

2026 жылғы 8 қарашадағы жағдай бойынша ҚР Ұлттық Банкі бекіткен ресми валюта бағамдары: 1 АҚШ доллары – 447,22 теңге; евро – 500,18 теңге; Ресей рублі – 5,46 теңге; Қытай юаны – 67,17 теңге.

Уақытқа байланысты шетел валютасының бұл бағамдары өзгеріске ұшырауы мүмкін. Бұл арада сатып алып, сатушы тарап ретінде ақша айырбас орындары көрсетілгенін баса айта кетелік.

Астана

  • АҚШ доллары: сатып алу - 446 теңге, сату - 453 теңге.
  • Евро: сатып алу - 499 теңге, сату - 509 теңге.
  • Рубль: сатып алу - 5,15 теңге, сату - 5,35 теңге.

Алматы

  • АҚШ доллары: сатып алу - 448,97 теңге, сату - 450,84 теңге.
  • Евро: сатып алу - 499,25 теңге, сату - 504,35 теңге.
  • Рубль: сатып алу - 5,2 теңге, сату - 5,32 теңге.

Бұған дейін Ұлттық Банк ипотекалық несие мен автонесиеге қатысты маңызды шешім қабылдағаны хабарланған.

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Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
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