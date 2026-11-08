Астана мен Алматыдағы ақша айырбас орындарындағы валюта бағамы - 8 қараша
Сурет: Zakon.kz
Материалда ҚР Ұлттық Банкі жариялаған шетел валюталарының бағамдары, сондай-ақ Астана мен Алматыдағы ақша айырбас орындарындағы үш елдің валютасының (АҚШ доллары, евро, Ресей рублі) бағамдары көрсетілген, деп хабарлайды Zakon.kz.
2026 жылғы 8 қарашадағы жағдай бойынша ҚР Ұлттық Банкі бекіткен ресми валюта бағамдары: 1 АҚШ доллары – 447,22 теңге; евро – 500,18 теңге; Ресей рублі – 5,46 теңге; Қытай юаны – 67,17 теңге.
Уақытқа байланысты шетел валютасының бұл бағамдары өзгеріске ұшырауы мүмкін. Бұл арада сатып алып, сатушы тарап ретінде ақша айырбас орындары көрсетілгенін баса айта кетелік.
Астана
- АҚШ доллары: сатып алу - 446 теңге, сату - 453 теңге.
- Евро: сатып алу - 499 теңге, сату - 509 теңге.
- Рубль: сатып алу - 5,15 теңге, сату - 5,35 теңге.
Алматы
- АҚШ доллары: сатып алу - 448,97 теңге, сату - 450,84 теңге.
- Евро: сатып алу - 499,25 теңге, сату - 504,35 теңге.
- Рубль: сатып алу - 5,2 теңге, сату - 5,32 теңге.
Бұған дейін Ұлттық Банк ипотекалық несие мен автонесиеге қатысты маңызды шешім қабылдағаны хабарланған.
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