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Қаржы

Астана мен Алматыдағы ақша айырбас орындарындағы валюта бағамы - 1 қараша

Доллар, евро, рубль, Астана, Алматы, ақша айырбастау орындары, валюта бағамы, 1 қараша, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.11.2026 12:30 Сурет: Zakon.kz
Материалда ҚР Ұлттық Банкі жариялаған шетел валюталарының бағамдары, сондай-ақ Астана мен Алматыдағы ақша айырбас орындарындағы үш елдің валютасының (АҚШ доллары, евро, Ресей рублі) бағамдары көрсетілген, деп хабарлайды Zakon.kz.

2026 жылғы 1 қарашадағы жағдай бойынша ҚР Ұлттық Банкі бекіткен ресми валюта бағамдары: 1 АҚШ доллары – 453,77 теңге; евро – 507,63 теңге; Ресей рублі – 5,64 теңге; Қытай юаны – 68,21 теңге.

Уақытқа байланысты шетел валютасының бұл бағамдары өзгеріске ұшырауы мүмкін. Бұл арада сатып алып, сатушы тарап ретінде ақша айырбас орындары көрсетілгенін баса айта кетелік.

Астана

  • АҚШ доллары: сатып алу - 450 теңге, сату - 457 теңге.
  • Евро: сатып алу - 502 теңге, сату - 512 теңге.
  • Рубль: сатып алу - 5,3 теңге, сату - 5,5 теңге.

Алматы

  • АҚШ доллары: сатып алу - 452,97 теңге, сату - 454,87 теңге.
  • Евро: сатып алу - 503,96 теңге, сату - 508,16 теңге.
  • Рубль: сатып алу - 5,35 теңге, сату - 5,46 теңге.

Бұған дейін Binance биржасына хакерлік шабуыл жасалып, 6 млрд доллардың жоғалғаны хабарланған.

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Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
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