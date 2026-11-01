Астана мен Алматыдағы ақша айырбас орындарындағы валюта бағамы - 1 қараша
Сурет: Zakon.kz
Материалда ҚР Ұлттық Банкі жариялаған шетел валюталарының бағамдары, сондай-ақ Астана мен Алматыдағы ақша айырбас орындарындағы үш елдің валютасының (АҚШ доллары, евро, Ресей рублі) бағамдары көрсетілген, деп хабарлайды Zakon.kz.
2026 жылғы 1 қарашадағы жағдай бойынша ҚР Ұлттық Банкі бекіткен ресми валюта бағамдары: 1 АҚШ доллары – 453,77 теңге; евро – 507,63 теңге; Ресей рублі – 5,64 теңге; Қытай юаны – 68,21 теңге.
Уақытқа байланысты шетел валютасының бұл бағамдары өзгеріске ұшырауы мүмкін. Бұл арада сатып алып, сатушы тарап ретінде ақша айырбас орындары көрсетілгенін баса айта кетелік.
Астана
- АҚШ доллары: сатып алу - 450 теңге, сату - 457 теңге.
- Евро: сатып алу - 502 теңге, сату - 512 теңге.
- Рубль: сатып алу - 5,3 теңге, сату - 5,5 теңге.
Алматы
- АҚШ доллары: сатып алу - 452,97 теңге, сату - 454,87 теңге.
- Евро: сатып алу - 503,96 теңге, сату - 508,16 теңге.
- Рубль: сатып алу - 5,35 теңге, сату - 5,46 теңге.
Бұған дейін Binance биржасына хакерлік шабуыл жасалып, 6 млрд доллардың жоғалғаны хабарланған.
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