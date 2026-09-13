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Астана мен Алматыдағы ақша айырбас орындарындағы валюта бағамы - 13 қыркүйек

Доллар, евро, рубль, Астана, Алматы, ақша айырбастау орындары, валюта бағамы, 13 қыркүйек, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.09.2026 11:35 Сурет: pexels
Материалда ҚР Ұлттық Банкі жариялаған шетел валюталарының бағамдары, сондай-ақ Астана мен Алматыдағы ақша айырбас орындарындағы үш елдің валютасының (АҚШ доллары, евро, Ресей рублі) бағамдары көрсетілген, деп хабарлайды Zakon.kz.

2026 жылғы 13 қыркүйектегі жағдай бойынша ҚР Ұлттық Банкі бекіткен ресми валюта бағамдары: 1 АҚШ доллары – 450,97 теңге; евро – 523,09 теңге; Ресей рублі – 5,33 теңге; Қытай юаны – 67,24 теңге.

Уақытқа байланысты шетел валютасының бұл бағамдары өзгеріске ұшырауы мүмкін. Бұл арада сатып алып, сатушы тарап ретінде ақша айырбас орындары көрсетілгенін баса айта кетелік.

Астана

  • АҚШ доллары: сатып алу - 448 теңге, сату - 455 теңге.
  • Евро: сатып алу - 520 теңге, сату - 530 теңге.
  • Рубль: сатып алу - 5,07 теңге, сату - 5,28 теңге.

Алматы

  • АҚШ доллары: сатып алу - 450,88 теңге, сату - 452,91 теңге.
  • Евро: сатып алу - 522,3 теңге, сату - 527,46 теңге.
  • Рубль: сатып алу - 5,14 теңге, сату - 5,26 теңге.

Бұған дейін Қазақстанның крипторезерві 700 миллион долларға жеткені хабарланған.

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Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
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