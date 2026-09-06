Астана мен Алматыдағы ақша айырбас орындарындағы валюта бағамы - 6 қыркүйек
Сурет: Zakon.kz
Материалда ҚР Ұлттық Банкі жариялаған шетел валюталарының бағамдары, сондай-ақ Астана мен Алматыдағы ақша айырбас орындарындағы үш елдің валютасының (АҚШ доллары, евро, Ресей рублі) бағамдары көрсетілген, деп хабарлайды Zakon.kz.
2026 жылғы 6 қыркүйектегі жағдай бойынша ҚР Ұлттық Банкі бекіткен ресми валюта бағамдары: 1 АҚШ доллары – 456,35 теңге; евро – 531,41 теңге; Ресей рублі – 5,27 теңге; Қытай юаны – 68,29 теңге.
Уақытқа байланысты шетел валютасының бұл бағамдары өзгеріске ұшырауы мүмкін. Бұл арада сатып алып, сатушы тарап ретінде ақша айырбас орындары көрсетілгенін баса айта кетелік.
Астана
- АҚШ доллары: сатып алу - 453 теңге, сату - 460 теңге.
- Евро: сатып алу - 525 теңге, сату - 535,01 теңге.
- Рубль: сатып алу - 5 теңге, сату - 5,27 теңге.
Алматы
- АҚШ доллары: сатып алу - 455,72 теңге, сату - 457,63 теңге.
- Евро: сатып алу - 528,15 теңге, сату - 532,76 теңге.
- Рубль: сатып алу - 5,15 теңге, сату - 5,27 теңге.
Бұған дейін Ұлттық Банк басшысы цифрлық теңге қандай жағдайда бөлшек саудада қолданылуы мүмкін екенін айтып, түсініктеме берген болатын.
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