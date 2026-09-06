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Астана мен Алматыдағы ақша айырбас орындарындағы валюта бағамы - 6 қыркүйек

Валюта бағамы, Астана, Алматы, ақша айырбас орындары, 6 қыркүйек, доллар, евро, рубль , сурет - Zakon.kz жаңалық 06.09.2026 12:05 Сурет: Zakon.kz
Материалда ҚР Ұлттық Банкі жариялаған шетел валюталарының бағамдары, сондай-ақ Астана мен Алматыдағы ақша айырбас орындарындағы үш елдің валютасының (АҚШ доллары, евро, Ресей рублі) бағамдары көрсетілген, деп хабарлайды Zakon.kz.

2026 жылғы 6 қыркүйектегі жағдай бойынша ҚР Ұлттық Банкі бекіткен ресми валюта бағамдары: 1 АҚШ доллары – 456,35 теңге; евро – 531,41 теңге; Ресей рублі – 5,27 теңге; Қытай юаны – 68,29 теңге.

Уақытқа байланысты шетел валютасының бұл бағамдары өзгеріске ұшырауы мүмкін. Бұл арада сатып алып, сатушы тарап ретінде ақша айырбас орындары көрсетілгенін баса айта кетелік.

Астана

  • АҚШ доллары: сатып алу - 453 теңге, сату - 460 теңге.
  • Евро: сатып алу - 525 теңге, сату - 535,01 теңге.
  • Рубль: сатып алу - 5 теңге, сату - 5,27 теңге.

Алматы

  • АҚШ доллары: сатып алу - 455,72 теңге, сату - 457,63 теңге.
  • Евро: сатып алу - 528,15 теңге, сату - 532,76 теңге.
  • Рубль: сатып алу - 5,15 теңге, сату - 5,27 теңге.

Бұған дейін Ұлттық Банк басшысы цифрлық теңге қандай жағдайда бөлшек саудада қолданылуы мүмкін екенін айтып, түсініктеме берген болатын.

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Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
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