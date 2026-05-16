Қаржы

Астана мен Алматыдағы ақша айырбас орындарындағы валюта бағамы - 16 мамыр

Доллар, валюта бағамы, Астана, Алматы, ақша айырбас орындары, 16 мамыр, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.05.2026 11:40 Сурет: freepik
Материалда ҚР Ұлттық Банкі жариялаған шетел валюталарының бағамдары, сондай-ақ Астана мен Алматыдағы ақша айырбас орындарындағы үш елдің валютасының (АҚШ доллары, евро, Ресей рублі) бағамдары көрсетілген, деп хабарлайды Zakon.kz.

2026 жылғы 16 мамырдағы жағдай бойынша ҚР Ұлттық Банкі бекіткен ресми валюта бағамдары: 1 АҚШ доллары – 469,92 теңге; евро – 546,77 теңге; Ресей рублі – 6,42 теңге; Қытай юаны – 69,39 теңге.

Уақытқа байланысты шетел валютасының бұл бағамдары өзгеріске ұшырауы мүмкін. Бұл арада сатып алып, сатушы тарап ретінде ақша айырбас орындары көрсетілгенін баса айта кетелік.

Астана

  • АҚШ доллары: сатып алу - 467 теңге, сату - 474 теңге.
  • Евро: сатып алу - 544 теңге, сату - 554 теңге.
  • Рубль: сатып алу - 6,1 теңге, сату - 6,4 теңге.

Алматы

  • АҚШ доллары: сатып алу - 468,72 теңге, сату - 470,90 теңге.
  • Евро: сатып алу - 545,41 теңге, сату - 550,86 теңге.
  • Рубль: сатып алу - 6,18 теңге, сату - 6,31 теңге.

Бұған дейін мұнайдың қымбаттағанына қарамастан долларға шаққанда теңге бағамы құлдырап жатқанын жазғанбыз.

