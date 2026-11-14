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Қаржы

Астана мен Алматының ақша айырбас орындарындағы валюта бағамы - 14 қараша

Доллар, евро, рубль, Астана, Алматы, ақша айырбастау орындары, валюта бағамы, 14 қараша, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.11.2026 11:40 Сурет: Zakon.kz
Материалда ҚР Ұлттық Банкі жариялаған шетел валюталарының бағамдары, сондай-ақ Астана мен Алматыдағы ақша айырбас орындарындағы үш елдің валютасының (АҚШ доллары, евро, Ресей рублі) бағамдары көрсетілген, деп хабарлайды Zakon.kz.

2026 жылғы 14 қарашадағы жағдай бойынша ҚР Ұлттық Банкі бекіткен ресми валюта бағамдары: 1 АҚШ доллары – 444,44 теңге; евро – 492,45 теңге; Ресей рублі – 5,4 теңге; Қытай юаны – 66,43 теңге.

Уақытқа байланысты шетел валютасының бұл бағамдары өзгеріске ұшырауы мүмкін. Бұл арада сатып алып, сатушы тарап ретінде ақша айырбас орындары көрсетілгенін баса айта кетелік.

Астана

  • АҚШ доллары: сатып алу - 442 теңге, сату - 449 теңге.
  • Евро: сатып алу - 490 теңге, сату - 500 теңге.
  • Рубль: сатып алу - 5,15 теңге, сату - 5,35 теңге.

Алматы

  • АҚШ доллары: сатып алу - 445,43 теңге, сату - 447,56 теңге.
  • Евро: сатып алу - 492,98 теңге, сату - 497,72 теңге.
  • Рубль: сатып алу - 5,18 теңге, сату - 5,29 теңге.

Бұған дейін Ұлттық банк мемлекеттік бағалы қағаздарды цифрландыру жоспарланып отырғанын айтқан болатын.

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Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
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