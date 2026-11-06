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Кеңестер

Алғашқы қар, көктайғақ және түнгі аяз: қазақстандық жүргізушілерге маңызды кеңес берілді

Снег, снегопад, зима, холод, мороз, заморозки, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.11.2026 10:31 Фото: Zakon.kz
Бүгін, 2026 жылғы 6 қарашада "ҚазАвтоЖол" ҰК" АҚ баспасөз қызметі жүргізушілерге алғашқы қар мен көктайғаққа дайындалу жөнінде маңызды ескерту жасады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алдымен мамандар жүргізушілерге "қыс жақындап қалғанын" еске салды.

"Ауа райы көз алдымызда өзгеріп жатыр: түнгі аяз, алғашқы қар, көктайғақ. Жолдар тайғақ болып, көліктің тежелу қашықтығы бірнеше есе артады", – деп мәлімдеді жұма күні "ҚазАвтоЖол" өкілдері.

Осыған байланысты жүргізушілерге мынадай кеңестер берілді:

  • Көліктің дөңгелектерін қысқы шинаға ауыстырыңыз. Олар жолмен жақсырақ ілінісуді қамтамасыз етеді.
  • Тежеу жүйесінің, аккумулятордың және жарық құралдарының жарамдылығын тексеріңіз.
  • Қысқы дизель отынын пайдаланып, антифриз деңгейін бақылауды ұмытпаңыз.
  • Жылдамдық режимі мен қауіпсіз арақашықтықты сақтап, күрт маневр жасаудан аулақ болыңыз.

Ауа райы жағдайын ескермесе, тәжірибелі жүргізушінің өзі де қиын жағдайға тап болуы мүмкін екенін есте сақтаңыз.

"Сіздердің жайлылықтарыңыз бен қауіпсіздіктеріңіз үшін жол қызметтері тәулік бойы жұмыс істейді. Қажет болған жағдайда 1403 байланыс орталығына хабарласа аласыздар. Біз кез келген уақытта көмек көрсетуге дайынбыз!" – деп түйіндеді ұлттық компания өкілдері.

Айта кетейік, 2026 жылғы қарашада Қазақстанда ауа райы қандай болатынын мына сілтемеден білуге болады.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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