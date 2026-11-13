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#Құрылтай
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Әуежайда заң бұзғаныңыз үшін жауапқа тартылуыңыз мүмкін: қазақстандықтарға қауіпсіздік ережелері ескертілді

Аэропорт в Алматы, аэропорт Алматы, алматинский аэропорт, международный аэропорт Алматы, таможня, таможенный контроль, зона таможенного контроля , сурет - Zakon.kz жаңалық 13.11.2026 14:43 Фото: Zakon.kz
Қазақстанның Көлік министрлігі әуе жолаушылары білуге тиіс маңызды ережелер туралы жадынама жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ең алдымен, әуежайда қауіпсіздік шаралары күшейтілгенін және бұл ретте жауапкершілік тек тиісті қызметтердің қызметкерлеріне ғана емес, әрбір жолаушыға да жүктелетінін есте ұстаған жөн.

Азаматтарға әуе сапарына дайындалу кезінде әрдайым сақ болып, күмәнді ұсыныстарға келіспеу қажет.

Мәселен, алаяқтар жолаушылардың сенгіштігін пайдаланып, тыйым салынған заттарды тасымалдатуға тырысуы мүмкін.

Олар жолаушыларға сыйақы ұсыну арқылы конвертті, сәлемдемені немесе жүкті басқа қалаға не елге жеткізіп беруді сұрайды. Алғашында мұндай өтініш зиянсыз көрінуі мүмкін. Алайда сәлемдеменің ішінде не бар екенін білмеу елеулі құқықтық салдарға әкелуі ықтимал.

"Ең басты ереже – ішіндегі заттың не екенін білмейтін жүктер мен сәлемдемелерді тасымалдамау. Тіпті туыстарыңыздың танысы екенін айтатын немесе ақша ұсынатын адамдардың мұндай өтініштеріне де келіспеу керек", – деп ескертті ҚР Көлік министрлігінің баспасөз қызметі.

Сондай-ақ жеке заттарды қараусыз қалдыруға немесе бөгде адамдарға өз жүгіңізге қол жеткізуге мүмкіндік беруге болмайды.

Халықаралық рейстер кезінде ерекше сақтық таныту қажет.

Тауарлар мен құндылықтарды мемлекеттік шекара арқылы заңсыз өткізу контрабанда ретінде саралануы мүмкін. Бұл үшін бірнеше жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған.

Күдікті заттарды байқасаңыз, сәлемдеме тасымалдау туралы күмәнді ұсыныстар алсаңыз немесе құқық бұзушылық белгілерін анықтасаңыз, дереу полиция қызметкерлеріне немесе әуежайдың авиациялық қауіпсіздік қызметіне хабарлау қажет.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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