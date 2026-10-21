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Қоғам

Қазақстандықтарға ЭЦҚ қолдану ережелері мен қауіптері ескертілді

ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, паспорт, цифровые документы, удостоверение личности, ЭЦП, электронная цифровая подпись, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.10.2026 13:16 Фото: gov4c.kz
"Ұлттық ақпараттық технологиялар" АҚ 2026 жылғы 21 қазанда электрондық цифрлық қолтаңбаны (ЭЦҚ) пайдаланудың маңызды ережелерін еске салды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мамандардың түсіндіруінше, ЭЦҚ – адамның жеке басын растап, электрондық құжаттарды куәландыратын қолтаңбаның цифрлық баламасы. Оның заңды күші бар және ол мемлекеттік қызметтерді онлайн алу кезінде кеңінен қолданылады.

Алайда ЭЦҚ пайдаланғанда қауіпсіздік талаптарын сақтау маңызды:

  • ЭЦҚ кілттерін өзге адамдарға бермеңіз.
  • Оларды қорғалған жерде сақтаңыз.
  • Күрделі әрі басқа жерде қолданылмайтын құпиясөздерді пайдаланыңыз.
  • Кілттердің жарамдылығын үнемі тексеріп, қажет болған жағдайда олардың күшін жойыңыз.
"ЭЦҚ-ны басқа адамға бергені және өзгенің ЭЦҚ-сын пайдаланғаны үшін екі тарапқа да – оны берген адамға да, қабылдап алған адамға да әкімшілік жаза қарастырылған", – деп ескертті "Ұлттық ақпараттық технологиялар" АҚ.

Бұған дейін Қазақстанда жылжымайтын мүлікке қатысты өтініштерді қабылдау уақытша тоқтатылатыны белгілі болды.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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