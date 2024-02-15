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Қазақстанның айырбастау пункттеріндегі 15 ақпандағы валюта бағамы

Валюта бағамы анықталды Сурет: Zakon.kz
Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі валюталарды: долларды, еуроны және рубльді орташа сараланған сатып алу-сату бағамы, сондай-ақ ҚР Ұлттық Банкінің 2024 жылғы 15 ақпандағы бағамы бойынша деректер, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚР Ұлттық банкінің ресми мәліметі бойынша, доллар бағамы – 447,17 теңге, еуро – 478,47 теңге, рубль – 4,89 теңге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 446,5 тенге, продажи – 450,5 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 477 тенге, продажи – 482 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 4,88 тенге, продажи – 4,95 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 448,1 тенге, продажи – 449,9 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 479 тенге, продажи – 482 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 4,89 тенге, продажи – 4,92 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 449 тенге, продажи – 451 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 481 тенге, продажи – 485 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 4,85 тенге, продажи – 4,98 тенге.

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