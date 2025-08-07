Хиросимадан аман қалғандар ядролық қауіптің күшеюінен алаңдаулы
National Public Radio мәліметінше, аман қалғандардың саны жыл сайын азайып келеді, қазіргі орташа жасы – 86-дан жоғары. Сондықтан бұл атаулы күн олардың көбісі үшін соңғы маңызды жыл болып саналады.
"Тағы 10 немесе 20 жылдан кейін бұл қайғылы әрі азапты тәжірибені жеткізе алатын ешкім қалмайды", – деді 94 жастағы Минору Судзүто, ядролық жарылыстан тірі қалған куәгер.
1945 жылғы 6 тамызда Хиросимаға тасталған атом бомбасы қаланы түгел жойып, 140 мың адамның өмірін қиды. Үш күннен кейін Нагасакиге тасталған екінші бомба тағы 70 мың адамның өмірін алып кетті. 15 тамызда Жапония тізе бүгіп, Екінші дүниежүзілік соғыс пен Азиядағы жарты ғасырға жуық қақтығыстарға нүкте қойылды.
Жуырда Хиросима мэрі Кадзуми Мацуи әскери әлеуетті күшейту мен ядролық қаруды ұлттық қауіпсіздік мақсатында пайдалануға қарсы ескерту жасады. Ол жастарды мұндай "қате саясаттың" олардың болашағы үшін "мүлдем адамгершілікке жатпайтын" зардаптарға әкелуі мүмкін екенін түсінуге шақырды.
Аман қалғандар да ядролық қаруды ұстап тұру емес, оны толықтай жоюды қалайды. Олардың кейбірі АҚШ-тың бұрынғы президенті Дональд Трамптың маусым айында Вашингтонның Иранға жасаған шабуылын Хиросима мен Нагасакиге тасталған атом бомбасымен салыстырып, оны ақтаған сөзіне және Жапония үкіметінің бұған жұмсақ реакциясына көңілдері толмайтынын айтты.
