#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+27°
$
536.58
622.75
6.71
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+27°
$
536.58
622.75
6.71
Қоғам

Әлем нарығында мұнай бағасы өсті

Добыча нефти, нефтедобыча, нефть, нефтяная скважина, нефтедобывающее оборудование, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.08.2025 11:30 Фото: pexels
Әлем нарығында мұнай бағасы соңғы бес аптадағы ең төменгі деңгейден қайта өсе бастады.

Brent маркасының құны 1,3 пайызға өсіп, 68 жарым долларға жеткен. Ал техастық сұрып 66 доллар 8 центке дейін қымбаттады, деп жазады qazaqstan.tv.

Сарапшылардың пікірінше, мұнай нарқының өсуіне АҚШ президенті Дональд Трамптың мәлімдемесі себепші.

Өткен тәулікте Ақ үйдің қожайыны Ресей мұнайын сатып алғаны үшін Үндістан тауарларына тарифті көтеретінін ескертті.

Айта кетсек, Қытай тәрізді Үндістан да Ресей энергиясын ең көп импорттайтын елдер қатарына кіреді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Маңғыстау облысында ЕАЭО өткізу пункттері жаңғыртылып жатыр
Қоғам
12:40, Бүгін
Маңғыстау облысында ЕАЭО өткізу пункттері жаңғыртылып жатыр
Сатжан Аблалиев көлік вице-министрі қызметінен босатылды
Қоғам
12:26, Бүгін
Сатжан Аблалиев көлік вице-министрі қызметінен босатылды
Қазақстанда Абай есімді қанша адам бар
Қоғам
12:18, Бүгін
Қазақстанда Абай есімді қанша адам бар
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: