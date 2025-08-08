Қазақстан өз ядролық отынын өндіре бастайды
Қазіргі уақытта келіссөздер жүргізіліп жатқаны атап өтілді.
Бұған дейін Балқаш көлі жағалауындағы Үлкен ауылында Қазақстандағы алғашқы атом электр станциясын салу жұмыстарының ресми басталуын атап өту мақсатында салтанатты рәсім өткендігі хабарланған еді. Шара барысында жобаның барлық серіктестері ресми сөз сөйлеп, сондай-ақ бурение жұмыстарын символдық түрде бастау рәсімі өткізілді. Бұл бурение топырақ үлгілерін алу үшін қажет болып, кейін олар зерттеу үшін Ресейге жіберілетін болады.
Алмасадам Сатқалиевтің бағалауынша, станцияның құрылысы шамамен жеті жылға созылуы мүмкін, ал жобаның құны 14 миллиард доллардан кем болмайды.
Атом электр станциясын салу мәселесі бойынша жалпыұлттық референдум өткізу бастамасын Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев 2023 жылдың 1 қыркүйегіндегі Жолдауында көтерді. Референдум 2024 жылдың 6 қазанында өтті. Орталық сайлау комиссиясының дерегінше, 5,5 миллионнан астам қазақстандық АЭС құрылысына дауыс берді. 2025 жылдың 25 ақпанында алғашқы атом станциясының орны Алматы облысының Жамбыл ауданында бекітілді, бұл бүгінгі салтанатты құрылыс басталуына себеп болды.