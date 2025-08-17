#Қазақстан
Қоғам

Каспий теңізінде алып қара дақ табылды

17.08.2025 10:54
16 тамыз күні "Мөлдір әлем" жобасының экологтары Каспий теңізі акваториясынан аумағы 82 шаршы шақырым болатын ірі ластану ошағын анықтады, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Каспийдегі Мөлдір әлем" жобасының қатысушылары Telegram-арнасында жазғандай, Sentinel-1A радиолокациялық суретінде алып, бөлшектенген қара дақ анықталған. Жоба өкілдерінің болжамынша, ол майдан немесе балық аулау қалдықтарынан тұруы мүмкін. Дақтың жалпы аумағы 82,51 шаршы шақырымға жеткен.

Сурет: Telegram/twworldkasp

Бұл із Құрық – Баку порттарын жалғайтын кеме жолының бойымен созылып, Қазақстан мен Әзербайжан секторларын қамтыған.

"Бұл енді судың бетіндегі кездейсоқ "лас жолақ" емес, Каспий картасындағы тұтас қара таңба", - деді "Мөлдір әлем" жобасының өкілдері.

Олар мұндай қалдықтар төгілуі жалғаса берсе, теңіз "шыдас бермей қалуы мүмкін" деп алаңдаушылық білдірді.

Айта кетейік, 12 тамызда Қазақстан үкіметі Каспий теңізі институтын дамытуға қаржы бөлген болатын.

Айдос Қали
