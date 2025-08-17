Астанада екі айда 35 келіден астам есірткі тәркіленді
Сурет: Zakon.kz
Астана полицейлері 2025 жылғы 1 маусымнан бастап елордада өтіп жатқан "Қарасора-2025" жедел-профилактикалық іс-шарасының аралық қорытындысын жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Іс-шара барысында 195 есірткіге қатысты құқықбұзушылық әшкереленіп, заңсыз айналымнан 35 келіден астам есірткі заты тәркіленді.
Сондай-ақ медициналық мақсатта пайдаланылмайтын тыйым салынған заттарды қолданғаны үшін 80-ге жуық адам әкімшілік жауапкершілікке тартылды.
"28 "закладчик" ұсталды, есірткі жарнамасы бар 302 сайтты бұғаттау үшін шара қолданылды, екі миллион теңгеден астам қаражатқа байланысты 173 банктік шот бұғатталды", - деп хабарлады елордалық полиция департаментінің баспасөз қызметі.
Жалпы, 2025 жылдың басынан бері Астанада есірткіге қатысты 276 дерек тіркелген.
778 интернет-ресурс бұғатталып, түрлі түрдегі 400 келіге жуық тыйым салынған зат айналымнан алынды.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript