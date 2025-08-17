#Қазақстан
Қоғам

Астанада екі айда 35 келіден астам есірткі тәркіленді

Астанада екі айда 35 келіден астам есірткі тәркіленді, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.08.2025 17:52 Сурет: Zakon.kz
Астана полицейлері 2025 жылғы 1 маусымнан бастап елордада өтіп жатқан "Қарасора-2025" жедел-профилактикалық іс-шарасының аралық қорытындысын жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Іс-шара барысында 195 есірткіге қатысты құқықбұзушылық әшкереленіп, заңсыз айналымнан 35 келіден астам есірткі заты тәркіленді.

Сондай-ақ медициналық мақсатта пайдаланылмайтын тыйым салынған заттарды қолданғаны үшін 80-ге жуық адам әкімшілік жауапкершілікке тартылды.

"28 "закладчик" ұсталды, есірткі жарнамасы бар 302 сайтты бұғаттау үшін шара қолданылды, екі миллион теңгеден астам қаражатқа байланысты 173 банктік шот бұғатталды", - деп хабарлады елордалық полиция департаментінің баспасөз қызметі.

Жалпы, 2025 жылдың басынан бері Астанада есірткіге қатысты 276 дерек тіркелген.

778 интернет-ресурс бұғатталып, түрлі түрдегі 400 келіге жуық тыйым салынған зат айналымнан алынды.

Айдос Қали
