Астанада өрт депосы ашылды
Сурет: Астана әкімдігі
2025 жылдың 19 тамызында Астанадағы Үркер елді мекенінде өрт депосы ашылды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы Астана қаласының әкімі Жеңіс Қасымбек өзінің Instagram парақшасында жазды.
"Астанада жаңадан өрт бөлімі ашылды. Ол 36 мың адам тұратын қарқынды дамып келе жатқан Үркер елді мекенінде орналасқан. Бүгінге дейін ең жақын өрт бөлімі елді мекеннен 15 шақырым қашықтықта болған".
Әкімнің айтуынша, жаңа өрт бөлімі төтенше жағдай орындарына жылдам жетуге айтарлықтай мүмкіндік береді.
"ҚР Төтенше жағдайлар министрі Шыңғыс Арыновпен бірге жаңа өрт депосының жабдықталуымен таныстық. Өрт бөлімі заманауи қажетті техникалармен қамтамасыз етілген: автоцистерналар, жедел әрекет ету көлігі және т.б. Мұнда жұмыс істеуге ыңғайлы болуы үшін толықтай жағдай жасалған. Алдағы уақытта азаматтық қорғау жүйесін одан әрі күшейте береміз. Өткен жылы 2 өрт депосы ашылды, ал соңғы 2 жылда елордалық ТЖД автопаркі 40-тан астам техникамен толықты, олардың арасында заманауи ұшатын дрондар да бар. Қазіргі уақытта тағы үш өрт бөлімінде күрделі жөндеу жүргізіліп жатыр",- деді ол.
Оның сөзінше, бұдан бөлек, басым бағыттардың бірі – тұрғын үй мәселесін шешу.
"Өткен жылы азаматтық қорғау қызметкерлеріне 50 пәтер берілген болса, биыл – тағы 15 пәтер. Аталған жұмыстың барлығы алдағы уақытта жалғасын табады", – деп жазды Жеңіс Қасымбек.
Бұған дейін Астанада жаңа буынның жеке мектебі ашылғандығы хабарланған болатын.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript