#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+28°
$
538.57
629.48
6.71
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+28°
$
538.57
629.48
6.71
Қоғам

Астанада өрт депосы ашылды

Астанада өрт депосы ашылды, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.08.2025 10:48 Сурет: Астана әкімдігі
2025 жылдың 19 тамызында Астанадағы Үркер елді мекенінде өрт депосы ашылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы Астана қаласының әкімі Жеңіс Қасымбек өзінің Instagram парақшасында жазды.

"Астанада жаңадан өрт бөлімі ашылды. Ол 36 мың адам тұратын қарқынды дамып келе жатқан Үркер елді мекенінде орналасқан. Бүгінге дейін ең жақын өрт бөлімі елді мекеннен 15 шақырым қашықтықта болған".

Әкімнің айтуынша, жаңа өрт бөлімі төтенше жағдай орындарына жылдам жетуге айтарлықтай мүмкіндік береді.

"ҚР Төтенше жағдайлар министрі Шыңғыс Арыновпен бірге жаңа өрт депосының жабдықталуымен таныстық. Өрт бөлімі заманауи қажетті техникалармен қамтамасыз етілген: автоцистерналар, жедел әрекет ету көлігі және т.б. Мұнда жұмыс істеуге ыңғайлы болуы үшін толықтай жағдай жасалған. Алдағы уақытта азаматтық қорғау жүйесін одан әрі күшейте береміз. Өткен жылы 2 өрт депосы ашылды, ал соңғы 2 жылда елордалық ТЖД автопаркі 40-тан астам техникамен толықты, олардың арасында заманауи ұшатын дрондар да бар. Қазіргі уақытта тағы үш өрт бөлімінде күрделі жөндеу жүргізіліп жатыр",- деді ол.

Оның сөзінше, бұдан бөлек, басым бағыттардың бірі – тұрғын үй мәселесін шешу.

"Өткен жылы азаматтық қорғау қызметкерлеріне 50 пәтер берілген болса, биыл – тағы 15 пәтер. Аталған жұмыстың барлығы алдағы уақытта жалғасын табады", – деп жазды Жеңіс Қасымбек.

Бұған дейін Астанада жаңа буынның жеке мектебі ашылғандығы хабарланған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Талғарда Хасан Қасымбаевқа қатысты сот ісі басталды
Қоғам
15:32, Бүгін
Талғарда Хасан Қасымбаевқа қатысты сот ісі басталды
Абай облысындағы қайғылы оқиға: зардап шеккен екі бала арнайы бортпен Астанаға жеткізілді
Қоғам
14:58, Бүгін
Абай облысындағы қайғылы оқиға: зардап шеккен екі бала арнайы бортпен Астанаға жеткізілді
Астана әуежайындағы жөндеу жұмыстарына байланысты авиакомпаниялар рейстерге өзгерістер енгізуде
Қоғам
14:40, Бүгін
Астана әуежайындағы жөндеу жұмыстарына байланысты авиакомпаниялар рейстерге өзгерістер енгізуде
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: