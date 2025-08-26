#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+30°
$
535.99
626.36
6.64
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+30°
$
535.99
626.36
6.64
Қоғам

Алматының әр бөлігінде суық су беру уақытша тоқтатылуда

Кран с водой, вода, водоснабжение, система водоснабжения, отсутствие воды, отключение воды, раковина, горячая вода, холодная вода, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.08.2025 12:09 Фото: freepik
Алматы қаласында су құбыры желілерін және су нысандарын қайта құру жұмыстары жалғасуда, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Алматы Су" МКК мәліметіне сүйенсек, 2025 жылғы 27 тамызда сағат 09:00-ден 17:00-ге дейін жаңа су құбырын желіге қосу жұмыстары барысында суық судың берілуі уақытша тоқтатылады. Шектеу Бостандық ауданындағы келесі көше шеңберінде орналасқан тұрғын үйлер мен әкімшілік ғимараттарға қатысты: Тимирязев көшесі – Сыпатаев көшесі – Әуезов көшесі – Абай даңғылы, "Атакент" ҚІЫО аумағы.

Сондай-ақ, жұмыстар жүргізілген кезеңде Әуезов көшесі бойында су қысымының төмендеуі күтіледі.

Ал, 28 тамызда сағат 09:00-ден 20:00-ге дейін жаңа сүзгі станциясын салу аясында технологиялық жұмыстар жүргізіледі. Осы кезеңде уақытша су беру: Ақжар шағынауданы (Ақсай сүзгі станциясының ықпал ету аймағы), Тастыбұлақ, Таужолы шағын аудандарында тоқтатылады.

"Алматы Су" МКК келтірілген уақытша қолайсыздықтар үшін кешірім сұрайды және техникалық жұмыстарды жүргізу қажеттілігіне байланысты енгізілген шектеулерге түсіністікпен қарауды өтінеді",- делінген ақпаратта.

Бұған дейін 26 тамызда Әуезов, Бостандық және Наурызбай аудандарының бөлігіндегі көшелер контурында орналасқан тұрғын үйлер мен әкімшілік ғимараттарға суық су беру уақытша тоқтатылатынын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Мемлекет басшысы Рустами Эмомалиді қабылдады
Қоғам
16:40, Бүгін
Мемлекет басшысы Рустами Эмомалиді қабылдады
Астаналықтарға емханаларға тіркелу туралы жағымды жаңалық хабарланды
Қоғам
16:11, Бүгін
Астаналықтарға емханаларға тіркелу туралы жағымды жаңалық хабарланды
Жаздың соңғы күндері: Алматы мен Шымкентте +37°С, жауын-шашынсыз
Қоғам
15:34, Бүгін
Жаздың соңғы күндері: Алматы мен Шымкентте +37°С, жауын-шашынсыз
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: