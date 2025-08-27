#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+28°
$
533.87
621.64
6.64
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+28°
$
533.87
621.64
6.64
Қоғам

Қостанайда денсаулық сақтау басқармасының экс-басшысы, бас дәрігер және кәсіпкер қамауға алынды

Қостанайда денсаулық сақтау басқармасының экс-басшысы, бас дәрігер және кәсіпкер қамауға алынды, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.08.2025 19:53 Сурет: pexels
2025 жылғы 26 тамызда мамандандырылған тергеу соты Қостанай облыстық денсаулық сақтау басқармасының бұрынғы басшысын, аудандық аурухананың бас дәрігерін және коммерциялық фирма директорын қамауға алуға санкция берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Олар 2025 жылғы 25 тамызда медициналық жабдықтарды сатып алу кезінде қызметтік өкілетін теріс пайдаланды деген күдікпен ұсталған.

Қостанай облысы прокуратурасының мәліметінше, сотқа дейінгі тергеу ҚР Қылмыстық кодексінің 361-бабы, 4-бөлігі, 3-тармағы бойынша жүргізіліп жатыр.

"Қажетті тергеу әрекеттері жүргізіліп жатыр. Өзге мәліметтер тергеу мүддесіне байланысты жария етілмейді", - деп хабарлады прокуратура.

Айта кетейік, 2025 жылғы 15 шілдеде облыстық денсаулық сақтау басқармасының баспасөз қызметі Данияр Жандаевтың өз еркімен қызметінен кеткенін, бұған қоныс аудару себеп болғанын хабарлаған. Ол бұл қызметке 2022 жылдың қыркүйегінде тағайындалған, оған дейін екі жыл Қостанай қалалық ауруханасы басшысының міндетін атқарған.

Жандаев тағайындалғаннан кейін 2020 жылдан бері жалғасып келе жатқан облыстық балалар ауруханасының жөндеуін аяқталады деп жоспарланған, алайда жұмыстар аяқталмаған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Қазақстанның ұлттық экономика вице-министрі тағайындалды
Қоғам
19:50, Бүгін
Қазақстанның ұлттық экономика вице-министрі тағайындалды
Ақтөбеде жүйелі түрде құқық бұзушылықтар жасаған жеке кәсіпкер жауапқа тартылды
Қоғам
19:34, Бүгін
Ақтөбеде жүйелі түрде құқық бұзушылықтар жасаған жеке кәсіпкер жауапқа тартылды
Қазақстанда Ресей рубліне сұраныс төмендеді
Қоғам
19:20, Бүгін
Қазақстанда Ресей рубліне сұраныс төмендеді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: