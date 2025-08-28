Алматылық өрт сөндірушілер жарнама агенттігіндегі өрттің өршіп кетуіне жол бермеді
28 тамыз күні сағат 18:01-де Алматы төтенше жағдайлар департаменті күштері мен құралдары жоғары дәрежелі шақырту бойынша Жетісу ауданындағы Ратушный көшесіне жіберілді, деп хабарлайды Zakon.kz.
ТЖД мәліметінше, өрт сөндірушілер жарнама агенттігінің бір қабатты цехының шамамен 20 шаршы метр аумақтағы шатырының өртенгенін анықтаған.
Өрт сөндіру бригадасы келген сәттен бастап бар болғаны 4 минутта жалын оқшауланып, сағат 18:17-де толық сөндірілді. Зардап шеккендер жоқ.
Қазіргі уақытта өрттің себебі анықталып жатыр.
Қайта тұтану мен жасырын ошақтардың тлеуін болдырмау үшін конструкцияларды бөлшектеу және суару жұмыстары жүргізілуде.
Еске салайық, бұған дейін 2025 жылғы 20 тамыздағы Төтенше жағдайлар министрінің бұйрығымен мемлекеттік өртке қарсы қызметі өрттен қорғайтын аса маңызды мемлекеттік меншік объектілерінің тізімі бекітілген еді.
